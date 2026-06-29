「閉眼買都會賺」時代過了　操盤手揭AI下半年選股攻略

▲AI產業帶來結構性轉變，台股進入「高成長、高本益比」新時代。



圖文／鏡週刊

回顧上半年TISA基金績效，多檔台股基金在AI大多頭行情中繳出亮眼成績，其中國泰小龍基金、凱基台灣精五門基金及第一金投信台股投資團隊表現深受矚目。在台股頻創新高、AI投資熱潮延燒之際，操盤人如何看待下半年行情？本刊專訪績優基金經理人，解析後市展望與布局方向。

國泰小龍基金經理人黃維泰指出，6月上旬台股與美股大幅震盪，並非基本面轉弱所致，而是市場過度樂觀後情緒修正。「下半年至2027年，對台股仍維持偏多看法，主因在於企業獲利持續上修、AI投資週期仍處於中長期成長階段，且台灣在全球AI供應鏈中的關鍵地位並未改變。」

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黃維泰特別點名幾個長線趨勢，包括散熱、CPO（共同封裝光學）及高速PCB（印刷電路板）與CCL（銅箔基板）。「由於AI伺服器功耗持續上升，散熱需求只會越來越高，屬於不可逆趨勢；CPO部分，儘管近期因技術進度延後而修正，但這是物理限制下必然發展方向，長期需求不會改變。」他解釋，像高速PCB與CCL，因高速運算與傳輸需求提升，相關材料與板材規格仍持續升級，也是未來法人布局重點。

他坦言，市場已進入AI多頭下半場，未來波動將明顯加劇，投資人不能再抱持「逢跌必買、買了必賺」思維，而是必須更重視評價、產業競爭力與獲利成長性；「未來不是閉著眼睛買都會賺的市場，必須靠選股能力一決勝負。」

凱基台灣精五門基金經理人洪敏洋也認為，目前支撐台股多頭最核心的力量仍來自AI產業趨勢，只要企業獲利持續成長、CSP資本支出維持擴張，台股中長期多頭格局就未改變。因此，下半年最重要觀察指標有3大重點。

首先是未來12個月企業獲利預估持續向上修正，代表景氣與需求仍處於擴張階段；其次是製造業領先指標，特別是新訂單與客戶庫存變化，目前相關數據仍維持正向，顯示需求增溫、庫存健康。第3是全球4大CSP資本支出動向，由於AI投資帶動大量半導體、伺服器、PCB、散熱及光通訊需求，只要資本支出維持成長，台灣供應鏈就能持續受惠。

第一金投信台股投資團隊指出，台股目前正站在全球 AI 成長趨勢中心，近期歷經技術面沉澱後，下半年表現依然可期，日前修正有利於市場籌碼換手與重新洗牌，在基本面未改變前提下，台股長線仍有高點可期。

進一步來看，目前台股本益比約在21倍，雖高於歷史均值16倍，但考量AI 產業爆發帶來的結構性轉變，企業獲利預估大幅上調，台股進入「高成長、高本益比」新時代。若以獲利成長角度評估，修正後的本益比約18.6倍，現階段台股並無過度偏離。

重點是，投資人開槓桿融資行為，恐在行情高速震盪時，因耐震力不足而被洗出場；因此在市場劇烈擺盪下，投資應回歸紀律，才能真正留下AI行情帶來的財富成果。



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