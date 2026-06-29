台積電翻紅漲20元至2360　台股漲293點後收斂

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（29日）以44594.81點開出，指數上漲23.05點，漲幅0.05％。隨後在台積電（2330）翻紅上漲20元的激勵下，指數漲293.69點至44865.45點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到2330元，跌幅0.43％，隨後翻紅向上漲20元至2360元；鴻海（2317）上漲1.5元至250元；聯發科（2454）下跌10元至3870元；廣達（2382）上漲6元來到368元；長榮（2603）上漲3.5元至184.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌44.51點或0.09％，收在51876.11點；標準普爾500指數下跌3.47點或0.05％，收7354.02點；那斯達克指數下跌60.98點或0.24％，收在25297.62點；費城半導體指數下跌737.3點或5.29％，收13203.57點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 51876.11 ▼44.51 ▼0.09% S&P500 7354.02 ▼3.47 ▼0.05% NASDAQ 25297.62 ▼60.98 ▼0.24% 費城半導體指數 13203.57 ▼737.3 ▼5.29%

資料來源：證交所