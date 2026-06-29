南韓強攻半導體！李在明政府砸20兆　推3大「超級計畫」

▲南韓總統李在明。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

南韓總統李在明政府將公布3項「超級計畫」，鎖定半導體、AI資料中心與機器人等實體AI領域，推動新一波國家級產業投資布局，並計畫在西南部打造新的半導體聚落，藉此分散首爾都會區產業集中問題。

據《路透社》報導，李在明將親自主持這場被定位為國家「大躍進」的活動，產業、科學、氣候及交通等部會將說明政策支援方向。當地媒體指出，三星電子與SK集團預計將提出投資計畫，未來數年投資規模可能超過1000兆韓元（約新台幣20.1兆元）。

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三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源預料將出席活動；包括LG電子、HD Hyundai Robotics、韓國電力公司與韓國水資源公社等企業代表也將參與。

李在明近期透過社群平台表示，政府規劃在南韓西南部，包括光州與全羅南道打造新半導體聚落。他強調，這並非對特定地區的特殊照顧，而是為了緩解區域發展失衡、擴大AI時代產能的「國家生存戰略」。

南韓目前擁有三星電子與SK海力士兩大記憶體晶片龍頭，兩家公司生產的高頻寬記憶體（HBM）是全球AI競賽中的關鍵零組件。不過，兩大企業主要半導體設施多集中在首爾都會區及周邊，新計畫也被視為南韓半導體產業數十年來最大規模的地理布局調整。

南韓政府預計同步提出電力、水資源、土地、基礎建設、人力培訓及住宅等配套措施。不過產業專家提醒，先進晶圓廠需要龐大電力與水資源，也仰賴成熟物流、供應鏈與高階人才，新聚落能否快速成形仍是挑戰。

反對黨則質疑，西南部地區在去年總統大選中有高達85%選民支持李在明，相關計畫恐帶有政治考量。這項政策公布之際，民調機構Realmeter數據顯示，李在明支持率已連續6周下滑至46.5%。