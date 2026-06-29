AI伺服器出貨旺到年底　長榮航空：北美及東南亞貨量續強、運價有撐

▲長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／華盛頓特區報導

AI伺服器出貨持續帶動航空貨運需求，長榮航空（2618）總經理孫嘉明今日表示，目前AI相關貨運需求已看到今年底，預估明年仍將維持不錯表現，帶動運價持續維持高檔，北美仍是最大市場，近來東南亞包括馬來西亞檳城、新加坡及曼谷等地貨量也明顯成長。

孫嘉明指出，目前AI伺服器約占長榮航空貨運比重四至五成，由於AI機櫃及伺服器設備體積較大，多數仍須透過貨機運輸，客機腹艙則主要承載較小的零組件及散貨。

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他表示，目前不少客戶提出包機及包艙需求，若貨量足夠便會包下一整架貨機，需求較少則採半架包艙模式。即使油價波動，包機燃油附加費仍依市場指數調整，因此不致侵蝕貨運獲利。

不過，長榮目前僅有9架貨機，多數已有固定客戶，因此包機業務比重相較同業仍有限，孫嘉明指出，長榮原規劃今年底完成一架客機改貨機工程，不過因改裝廠位於以色列，受到當地局勢影響，目前預計年底完成改裝，未來每年還會交付1架，到2028年，貨機機隊預計將擴增至12架。

除了北美市場持續強勁外，孫嘉明表示，近年AI供應鏈帶動東南亞半導體聚落快速發展，其中檳城出貨需求成長最為明顯，新加坡及曼谷貨量也維持高檔。

針對運價走勢，孫嘉明指出，下半年即將迎來電子產品出貨傳統旺季，因此預期整體運價有望走強，目前平均運價每公斤可達10美元水準。