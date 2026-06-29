長榮航空評估開航西班牙、波士頓　印度德里航線力拚年底啟航

▲長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／華盛頓特區報導

長榮航空（2618）總經理孫嘉明今日表示，長榮持續擴大全球航網，目前正評估西班牙及美國波士頓等新航點，印度德里航線則已提出申請，不過仍待印度主管機關審核，能否趕在今年底開航仍取決於行政程序，希望能搶攻印度旅客轉機市場。

談到近年國籍航空紛紛擴大北美布局，孫嘉明表示，長榮一直是台灣飛北美市場的領先業者，目前每周北美航班已達98班，航班數仍高於其他兩家國籍航空總和，北美市場也是公司客運營收最重要來源，目前約占整體客運營收四成。

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他指出，台灣人口不到2300萬人，長榮能夠持續擴張北美市場，主要來自多年建立的轉機網路。目前轉機旅客約占整體客運三成以上，透過完善的東北亞、東南亞航網及班表銜接，形成其他航空短時間難以複製的競爭優勢。

孫嘉明表示，近年不少航空公司陸續加碼北美航線，也是看到長榮多年布局後的成果，但長榮作為先行者，在航網、轉機安排及班表設計上已建立時間優勢，因此仍有信心維持市場領先地位。

對於新航點規劃，孫嘉明透露，目前除持續評估西班牙及波士頓外，也積極推動印度市場，其中申請中的航權為德里。不過印度申請程序較美國更為繁複，目前仍待主管機關審查，今年底是否能正式開航，仍須視核准進度而定。

展望客運市場，孫嘉明表示，今年上半年北美市場需求維持強勁，載客率及票價皆保持高檔。第四季受惠感恩節及耶誕節旅遊旺季，目前訂位情況仍優於去年，傳統相對淡季的9月也較去年成長，對第四季市場維持審慎樂觀看法。

此外，桃園機場第三航廈規劃已進入最後階段，長榮也正配合規畫航線及營運空間，期待未來如期啟用，並導入生物辨識等新技術，進一步提升轉機效率。