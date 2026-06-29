1年狂飆220％　TISA基金績效王

▲TISA類型基金由專家學者把關，長期績效優異，波動也相對和緩。



圖文／鏡週刊

主動式ETF熱潮席捲市場，不少投資人爭相追逐明星商品，但若攤開績效檢視，真正默默創造驚人報酬的，反而是市場關注度不高的TISA基金。受惠AI浪潮帶動台股大多頭行情，多檔TISA基金今年來報酬率突破8成，部分基金近6個月甚至翻倍成長，不僅績效領先大盤，也勝過人氣主動式ETF。

攤開今年來TISA基金績效表現，截至6月上旬，報酬率前10名基金包括：施羅德台灣樂活中小基金、第一金小型精選基金、元大台灣高股息優質龍頭基金、凱基台灣精五門基金、野村優質基金、永豐中小基金、第一金創新趨勢基金、玉山中小型股基金、兆豐國民基金、台中銀大發基金TISA，報酬率皆是85%起跳。

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其中，施羅德台灣樂活中小基金、第一金小型精選基金、凱基台灣精五門基金、永豐中小基金、玉山中小型股基金及兆豐國民基金，近6個月報酬率更是賺逾1倍，顯示TISA基金在AI大牛市下，操作犀利剽悍，表現比主動式ETF更嗆辣。

再拉長至1年檢視，績效排名前2的國泰小龍，及永豐永豐基金報酬率分別是220%、206%；同期間大盤漲幅約100%，00981A則約200%，TISA級別基金仍具領先優勢。

基富通董事長林丙輝表示，台股基金操作靈活，績效多有機會超越大盤；而金管會推動的「TISA基金」，更是由專家學者從共同基金中嚴選的標的。不僅長期績效表現優異，風險波動更在可控範圍內。「特別是基金經理費不到1%、且免手續費，對投資新手來說，可減輕長期理財負擔。」

他建議，對於金融知識有限、沒有足夠時間追蹤市場消息、只有小額資金又希望能分散的投資人，可優先考慮TISA類型基金；「像畢業季剛過，對社會新鮮人來說，資金雖不多但卻有時間優勢，能夠承擔短期波動風險，基金挑選上可聚焦在1、2檔積極型標的，以較熟悉的台股基金、科技基金為主。」

至於大眾偏好的配息型基金，因新鮮人本金少，每月配息金額不多，意義也不大。反倒應該以「累積資產」當作理財目標，選擇「累積型」級別的基金，讓股息滾入再投資。「投資理財不必等到手上有一大筆資金才開始，只要幾千元便可展開行動。」他說。

林丙輝強調，要參與台股長線多頭行情，最關鍵一點是建立紀律投資習慣，透過定期定額方式分散市場風險，「避免將基金當股票操作，且長期抱得住投資部位，才能享受複利的威力。」



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