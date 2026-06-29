台股重返45K！面板雙虎大復活　友達攻漲停、群創漲逾半根停板

▲面板雙虎今攻勢再起。（圖／ETtoday資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
近期台股進入漲多拉回整理階段，今（29）日反彈重返4萬5千點大關，擁有轉型題材面板族群扮演撐盤要盤，友達（2408）原開平盤走低，盤中急拉強勢上攻30.7元漲停價位，到11點半成交量超過42萬張，居上市成交量第二個股，群創（3481）漲幅逾半根停板，最高上攻69.2元，到11點半成交量來到46萬張，居上市成交量最大個股。
6月以來，面板雙虎反映轉型題材，股價展開兩個大波段攻勢，群創從51元上攻6月3日60元，壓回到6月11日40.25元，又急漲至6月24日72.6元新高，近期則是維持在五日線68元強勢整理。
友達也是類似走勢，從6月23元上攻6月4日29.6元，拉回到6月11日22.2元，重整多頭攻勢，6月23日則是創下33元波段新高，今日直奔30.7元漲停價位，重返30元大關。
群創轉型切入FOPLP（扇出型面板級封裝），而台積電（2330）技術封裝主力技術從CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）轉向CoPoS（Chip-on-Panel-on-Substrate），而群創被列為合作夥伴之一，市場看好CoPoS訂單能為群創帶來新營運動能，加上有處分廠房業外挹注，本土券商預估，今年每股稅後盈（EPS）為2.25元，同時將群創目標調升至85.3元。
面板雙虎攻勢再起，電子紙元太（8069）布局電子紙顯示與關鍵材料有成，旗下元瀚材料自主研發生產的無溶劑OCA，已應用於多款終端產品，並持續與品牌客戶、模組廠及合作夥伴進行產品驗證與共同開發，今日股價強攻214.元漲停價位，重返200元大關。
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