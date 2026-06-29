除息氣氛不同調！凱基金漲2% 國泰金貼近平盤震盪

台股進入超級除息周，國泰金（2882）、凱基金（2883）將於明（30）日展開除息，為大型金控股填權息行情揭開序幕，惟今（29）日股價表現不同調，早盤國泰金在106元平盤下震盪整理，一度跌0.92%，將近1%；凱基金則是漲逾2%，上攻30.7元。

權值4雄回血！台達電漲7% 台股漲逾840點

美股4大指數全面下跌，台股今（29日）以44595點開出，指數上漲23點，隨後在台積電（2330）、台達電（2308）等權值4強走揚下拉抬指數上漲，目前漲840點至45412點。

台股收漲428點！台積電漲30元至2370 成交量刷520以來最低

台股今（29日）開高走高，加權指數終場大漲428.14點，以44999.9點作收，漲幅0.96％，成交量9975.14億元，為今年5月20日以來首見單日成交量未破兆元，同時也是1個月又9天的低量。

借信貸投資「2年慘賠37萬」 他PO對帳單猶豫：加碼再拚一把？

不少人夢想靠著投資股票一夕致富，甚至還到處借錢，但凡事要量力而為，一名網友表示，透過信貸加上融資方式投入股市，操作兩年後，目前已實現損益為負37萬元，手上還有30萬資金、信貸90萬元，想知道該把錢拿去還款，還是繼續投入股市，滾出更多的錢，貼文掀起熱論。

台股高檔輪動快速 4檔主動式ETF入列6月交投人氣王

台股類股輪動快速下，而ETF交投火熱，近一個月的日均量前五名原型股票ETF中，分別主動凱基台灣（00407A）、主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、凱基台灣TOP50(009816)、主動富邦台灣龍耀（00405A）等五檔等，而四檔主動式ETF占了四檔，反映市場波動加劇，選股難度升高，愈來愈多投資人透過主動ETF選股能力來趨吉避凶。

SpaceX崩跌別急著下車？外媒曝太空業真正現況

近期美股科技股震盪，AI概念股走勢明顯降溫。根據外媒《CNBC》報導指出，OpenAI傳出考慮將IPO延後至明年，消息一出，晶片股全面走弱，也讓不少投資人開始重新評估AI與太空概念股的後市。不過，最新外媒報導指出，股價修正並不代表產業退燒，太空經濟仍持續快速成長。

台股重返45K！面板雙虎大復活 友達攻漲停、群創漲逾半根停板

近期台股進入漲多拉回整理階段，今（29）日反彈重返4萬5千點大關，擁有轉型題材面板族群扮演撐盤要盤，友達（2408）開平走低，急拉強勢上攻30.7元漲停價位，到11點半成交量超過42萬張，居上市成交量第二個股，群創（3481）漲幅逾半根停板，最高上攻69.2元，到11點半成交量來到46萬張，居上市成交量最大個股。

美國狂追槓桿型ETF！現股坐雲霄飛車 華爾街「尾巴搖狗」警報響

美國股市持續創高之際，華爾街開始擔心，推動這波漲勢的力量已不只是企業基本面，而是規模愈滾愈大的槓桿資金。分析師警告，市場已出現俗稱「尾巴搖狗（The tail wagging the dog）」的現象，也就是原本追蹤股票的金融商品，開始反過來左右股票價格。

AI伺服器出貨旺到年底 長榮航空：北美及東南亞貨量續強、運價有撐

AI伺服器出貨持續帶動航空貨運需求，長榮航空（2618）總經理孫嘉明今日表示，目前AI相關貨運需求已看到今年底，預估明年仍將維持不錯表現，帶動運價持續維持高檔，北美仍是最大市場，近來東南亞包括馬來西亞檳城、新加坡及曼谷等地貨量也明顯成長。

1年狂飆220％ TISA基金績效王

主動式ETF熱潮席捲市場，不少投資人爭相追逐明星商品，但若攤開績效檢視，真正默默創造驚人報酬的，反而是市場關注度不高的TISA基金。受惠AI浪潮帶動台股大多頭行情，多檔TISA基金今年來報酬率突破8成，部分基金近6個月甚至翻倍成長，不僅績效領先大盤，也勝過人氣主動式ETF。