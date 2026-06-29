SpaceX崩跌別急著下車？外媒曝太空業真正現況

▲SpaceX頻頻成為市場話題，從股價走勢到太空產業發展都牽動投資人目光，市場近期更傳出OpenAI為此而考慮延後IPO，引發熱議。（圖／路透）

記者萬玟伶／綜合報導

近期美股科技股震盪，AI概念股走勢明顯降溫。根據外媒《CNBC》報導指出，OpenAI傳出考慮將IPO延後至明年，消息一出，晶片股全面走弱，也讓不少投資人開始重新評估AI與太空概念股的後市。不過外媒指出，股價修正並不代表產業退燒，太空經濟仍持續快速成長，企業甚至陷入「高薪也找不到人」的人才荒。

美股上週由科技股領跌，那斯達克指數連續第五個交易日收黑，單週下跌4.6%，標普500指數下跌近2%。《紐約時報》報導指出，由於SpaceX上市後股價回落，加上AI概念股波動加劇，OpenAI正考慮將IPO延後至明年，引發市場對AI基礎建設投資放緩的擔憂。

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不過，市場對太空產業的長期看法並未因此轉弱。Baird投資策略師Ross Mayfield表示，近期較像是市場資金輪動，部分晶片股因前一波漲幅過大而修正，但未來12個月仍看好晶片股及AI基礎建設相關企業，主要原因仍是需求持續強勁。

《CNBC》指出，根據世界經濟論壇（World Economic Forum）資料，全球太空經濟目前仍以每年約9%的速度成長。Space Foundation統計顯示，2025年第二季太空經濟總產值已達6,130億美元，創下歷史新高。產業快速擴張也帶動就業市場。美國商務部資料顯示，目前美國已有超過37萬人投入民間太空產業，近10年就業人口增加27%，遠高於整體民間就業市場14%的成長速度，其中近一半新增工作由35歲以下年輕族群填補。

研究機構Revelio Labs分析數百家太空企業後發現，目前太空產業有效職缺比去年增加超過40%，反觀全美整體徵才需求反而下降約5%，顯示企業仍持續擴大徵才。除了發展快速，高薪也是吸引人才的重要原因。美國民間太空產業每年薪資總額約579億美元，多數職位年薪中位數介於10萬至13.5萬美元之間（約新台幣295萬至398萬元）。不少大型民營太空公司還提供員工認股權，讓員工有機會在公司上市前持股。

以SpaceX為例，公司完成IPO後，數千名現任及前員工因早期持股而成為百萬富翁，超過100人的淨資產更突破10億美元。然而，高薪並沒有解決缺工問題。Firefly Aerospace人才招募主管Dave Baldwin表示，即使每一個基層職缺都收到數千份履歷，公司仍有大量職缺長期無法補滿。

原因在於太空產業高度依賴科學、科技、工程及數學（STEM）人才。目前超過一半工作都需要STEM相關能力，但美國真正具備相關背景的人才仍相當有限。SpaceX也在IPO前提交的S-1文件中提醒投資人，公司高度依賴具備高階工程與技術能力的人才，如果人才競爭持續加劇，除了可能推升成本，也可能影響產品研發與生產進度。除了工程師之外，車床技師、焊工及製造技術人才同樣供不應求。隨著太空市場逐漸由探索轉向商業化，衛星成為近年產業成長的重要推手，企業對專業人才的需求也持續增加。

外媒分析認為，雖然SpaceX股價短線仍可能持續震盪，但太空經濟的基本面並未改變，產業仍維持高速成長。SpaceX早期投資人Ron Baron更表示，IPO時並未出售任何持股，並預估未來10年SpaceX市值至少可望達20兆美元，持續看好公司長期發展。