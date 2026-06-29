美國狂追槓桿型ETF！現股坐雲霄飛車　華爾街「尾巴搖狗」警報響



▲桿槓型ETF規模急增，導致現股急漲急跌，華爾街示警「尾巴搖狗」反常現象。圖為美股示意照。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國股市持續創高之際，華爾街開始擔心，推動這波漲勢的力量已不只是企業基本面，而是規模愈滾愈大的槓桿資金。分析師警告，市場已出現俗稱「尾巴搖狗（The tail wagging the dog）」的反常現象，也就是原本追蹤股票的金融商品，開始反過來左右股票價格。

根據美國金融業監管局（FINRA）統計，美國投資人向券商借款買股的融資餘額，今年5月達1.4兆美元，較去年同期暴增54%，刷新歷史紀錄。

《華爾街日報》報導，同一時間，可放大每日漲跌兩倍、三倍的槓桿型ETF快速吸金。FactSet資料顯示，今年3月底至6月初，相關ETF資產規模由約1,100億美元攀升至2,200億美元，創下新高。

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市場資金主要湧向科技股與半導體類股，包括輝達（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）、SpaceX，以及追蹤半導體指數的槓桿ETF。其中，美光（Micron）股價在晶片行情帶動下曾大漲約300%，而Direxion三倍做多半導體ETF同期漲幅更接近700%。

報導指出，真正令市場擔憂的不只是投資人承擔更高風險，而是槓桿ETF規模愈來愈大後，已開始影響標的股票本身。

巴克萊（Barclays）估算，自3月底以來，槓桿ETF已買進約3,000億美元與個股及指數連結的衍生性商品。造市商為避險，又必須同步買進現股，形成新的買盤，進一步推升股價。

但一旦市場反轉，情況也可能完全相反。槓桿ETF因資產縮水而被迫降低持股部位，造市商也同步賣股避險，使賣壓持續放大，形成連鎖反應。

近期南韓股市已出現類似現象。由於大量資金透過槓桿ETF追逐三星電子、SK海力士等半導體股，相關交易一度占個股每日成交量近一半，導致股價劇烈波動，甚至觸發熔斷機制，南韓金融監督院院長李燦鎮也因此向外道歉，後悔沒有阻止單一股票槓桿ETF上市。他指出，目前約92%的持有人都是散戶，即使主管機關持續提出風險警告，市場交易熱度仍未降溫。

美國目前尚未出現與南韓相同的情況，但已開始有戒備動作。《彭博社》報導指出，嘉信理財（Charles Schwab）本月已提高部分客戶的融資保證金要求，超過新門檻者將收到追加保證金通知。