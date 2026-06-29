台股高檔輪動快速　4檔主動式ETF入列6月交投人氣王

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股類股輪動快速，而ETF交投火熱，近一個月的日均量前五名原型ETF，分別主動凱基台灣（00407A）、主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、凱基台灣TOP50(009816)、主動富邦台灣龍耀（00405A）等五檔等，而四檔主動式ETF占了四檔，反映市場波動加劇，選股難度升高，愈來愈多投資人透過主動ETF選股能力來趨吉避凶。

據CMoney統計，近一個月的日均量前五名的ETF， 00403A與00981A雙雙入榜，且分居第2、3名，合計日均量超過83萬張，是榜上唯一同時有兩檔產品上榜的發行商，00407A僅掛牌2天、00405A也甫於6月初掛牌，日均量容易被「蜜月期」資金推高，而00981A掛牌已滿一年，成交量仍名列前茅，代表00981A維持相對穩定的市場熱度與流動性。

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投資專家表示，近期盤面資金在AI伺服器、散熱、光通訊、高速傳輸、被動元件、PCB及先進封裝等相關族群快速輪動。時序即將進入7月，權王台積電將於7月16日召開法說會，同時，美股超級財報周也將自7月中由ASML起跑，AMD也將於7月23日舉辦「Advancing AI 2026」年度全球AI大會，預期台股7月熱鬧可期。

統一投信投研團隊表示，在基本面強勁的背景下，仍預期台股長線有望震盪走高。在AI商機帶動下，下半年出口表現可期，顯示經濟動能強勁。而企業獲利上修是驅動此波牛市的核心動力，目前AI相關企業的投資展望，已規劃至2029年後，顯示產業長期成長趨勢確立，布局首選AI趨勢下的核心受惠族群，包括半導體及相關設備、記憶體、PCB、CCL、散熱、被動元件與ABF載板等。



