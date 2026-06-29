借信貸投資「2年慘賠37萬」　他PO對帳單猶豫：加碼再拚一把？　

▲原PO曬出對帳單。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少人夢想靠著投資股票一夕致富，甚至還到處借錢，但凡事要量力而為，一名網友表示，透過信貸加上融資方式投入股市，操作兩年後，目前已實現損益為負37萬元，手上還有30萬資金、信貸90萬元，想知道該把錢拿去還款，還是繼續投入股市，滾出更多的錢，貼文掀起熱論。

手上剩30萬資金 信貸還有90萬待還



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有網友在Dcard以「後悔信貸＋融資去買股票」為題發文，目前手邊可用資金大約30萬，信貸還有90萬尚未還完。原PO補充，自己有穩定工作，能夠按時每月還款，煩惱著這30萬資金究竟該怎麼運用。應該把錢全數拿去提前部分還款，先降低負債壓力；還是繼續放進股市，希望靠投資慢慢把錢滾回來。

原PO也附上這兩年的投資成果，總報酬率顯示為負0.68%，已實現虧損超過37萬元，累積總買進金額達5540萬724元，總賣出金額則為5502萬5301元。他求問，「再繼續玩會不會賠更多？還是不要玩個股了，全部丟大盤？」

網友建議先還債、關槓桿

貼文一出，網友指出，「你的交易成本問題很嚴重，兩年下來，手續費4萬8902+交易稅12萬3067=總摩擦成本17萬1969元，總損益-37萬5423，但光成本就吃掉快一半的虧損，這代表你交易非常頻繁，幾乎是短線在玩，換句話說，你不只是選股選差，還在用高頻率幫券商打工」。

該網友也指出，「提前還款比繼續玩個股合理得多」。關於換成買大盤這個想法，他認為是對的方向，「台灣50（0050）或市值型ETF，沒有選股風險，手續費極低，過去長期年化報酬大約8-10%，但前提是，先把高利率債務還掉才有意義，負債狀態下投資大盤，相當於用信貸利率借錢買ETF。」

其他網友則是勸他關槓桿，「這就是我情願只拿薪水去買，也絕不碰信貸跟融資」、「建議先不要槓桿，有賺錢再慢慢增加槓桿，如果是我可能會認賠，然後乖乖打工存錢」、「股票是用多餘閒錢玩的，不是去信貸加融資把自己信用賠光的，好好退場不要留戀會對妳比較好」。