台股收漲428點！台積電漲30元至2370　成交量刷520以來最低

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（29日）開高走高，加權指數終場大漲428.14點，以44999.9點作收，漲幅0.96％，成交量9975.14億元，為今年5月20日以來首見單日成交量未破兆元，同時也是520以來最低量。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲23.05點開出，指數開高走高，盤中最高達45521.63點，最低44594.81點，終場收在44999.9點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到2370元，漲幅1.28％；鴻海（2317）下跌1元至247.5元；聯發科（2454）上漲30元至3910元；廣達（2382）上漲5元來到367元；長榮（2603）上漲3元至184元。
今天漲幅前5名個股為崇越（5434）上漲49元，漲幅10％；材料*-KY（4763）上漲4.35元，漲幅10％；力麗（1444）上漲0.74元，漲幅9.99％；國碩（2406）上漲3.45元，漲幅9.99％；艾美特-KY（1626）上漲0.98元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為天二科技（6834）下跌12元，跌幅9.92％；希華（2484）下跌7.6元，跌幅9.9％；虹光（2380）下跌2.35元，跌幅9.85％；來億-KY（6890）下跌22元，跌幅9.84％；宇隆（2233）下跌21元，跌幅9.81％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|崇越（5434）
|539.0
|▲49.0
|▲10.0％
|材料*-KY（4763）
|47.85
|▲4.35
|▲10.0％
|力麗（1444）
|8.15
|▲0.74
|▲9.99％
|國碩（2406）
|38.0
|▲3.45
|▲9.99％
|艾美特-KY（1626）
|10.8
|▲0.98
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|天二科技（6834）
|109.0
|▼12.0
|▼9.92％
|希華（2484）
|69.2
|▼7.6
|▼9.9％
|虹光（2380）
|21.5
|▼2.35
|▼9.85％
|來億-KY（6890）
|201.5
|▼22.0
|▼9.84％
|宇隆（2233）
|193.0
|▼21.0
|▼9.81％
資料來源：證交所
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