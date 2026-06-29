台股收漲428點！台積電漲30元至2370　成交量刷520以來最低

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（29日）開高走高，加權指數終場大漲428.14點，以44999.9點作收，漲幅0.96％，成交量9975.14億元，為今年5月20日以來首見單日成交量未破兆元，同時也是520以來最低量。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲23.05點開出，指數開高走高，盤中最高達45521.63點，最低44594.81點，終場收在44999.9點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到2370元，漲幅1.28％；鴻海（2317）下跌1元至247.5元；聯發科（2454）上漲30元至3910元；廣達（2382）上漲5元來到367元；長榮（2603）上漲3元至184元。

今天漲幅前5名個股為崇越（5434）上漲49元，漲幅10％；材料*-KY（4763）上漲4.35元，漲幅10％；力麗（1444）上漲0.74元，漲幅9.99％；國碩（2406）上漲3.45元，漲幅9.99％；艾美特-KY（1626）上漲0.98元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為天二科技（6834）下跌12元，跌幅9.92％；希華（2484）下跌7.6元，跌幅9.9％；虹光（2380）下跌2.35元，跌幅9.85％；來億-KY（6890）下跌22元，跌幅9.84％；宇隆（2233）下跌21元，跌幅9.81％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 崇越（5434） 539.0 ▲49.0 ▲10.0％ 材料*-KY（4763） 47.85 ▲4.35 ▲10.0％ 力麗（1444） 8.15 ▲0.74 ▲9.99％ 國碩（2406） 38.0 ▲3.45 ▲9.99％ 艾美特-KY（1626） 10.8 ▲0.98 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 天二科技（6834） 109.0 ▼12.0 ▼9.92％ 希華（2484） 69.2 ▼7.6 ▼9.9％ 虹光（2380） 21.5 ▼2.35 ▼9.85％ 來億-KY（6890） 201.5 ▼22.0 ▼9.84％ 宇隆（2233） 193.0 ▼21.0 ▼9.81％

資料來源：證交所