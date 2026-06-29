基隆港建置港岸電設備系統　逐步邁向綠色港口

▲基隆港東17、東20號碼頭岸電設備系統-岸電箱設置。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆港務分公司為配合國家淨零排放政策及推動綠色港口發展，積極推動岸電設備建置工程，透過提供船舶靠泊期間使用岸上電力，降低船舶柴油發電機運轉所造成的空氣污染及噪音影響。

基隆港東17、東20號碼頭已於今年6月陸續完成建置岸電供電系統及相關配套設施，新增這二座碼頭港區岸電服務能力，在船舶靠泊期間可直接使用岸上電源，不僅有助減少碳排放及空氣污染物排放，亦能改善港區作業環境與周邊生活品質，展現該分公司推動低碳轉型及永續港口發展之具體成果。

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隨著全球航運產業加速朝向低碳化及淨零排放目標邁進，國際海事組織(IMO)及各國港口陸續推動綠色航運政策，港口已不僅是物流運輸的重要節點，更是推動能源轉型與環境永續的重要場域。為配合國家淨零轉型政策及綠色港口發展目標，基隆港務分公司積極推動岸電設備建置，透過提供船舶靠泊期間使用岸上電力，使船舶得以關閉輔助發電設備，大幅降低停泊期間的廢氣排放及噪音污染。岸電系統不僅有助於改善港區空氣品質、降低碳排放量，更能提升港口整體環境友善形象，強化港口永續經營及國際競爭力。

考量岸電設備建置涉及供電系統與船岸介接設備等工程，在規劃與推動的過程中，需投入相當資源進行設計與建設，且前期建置成本較高，但從長遠角度而言，岸電系統可有效提升能源使用效率，減少船舶燃油消耗及設備維護需求，並符合未來國際航運減碳趨勢，具備顯著的環境效益與永續價值。

基隆港東17、東20號碼頭岸電設備供電規格為三相220V/200A，東17號碼頭建置2座岸電箱共3組迴路供3條船使用，東20號碼頭建置1座岸電箱供1條船使用，該分公司透過逐步完善岸電基礎設施，展現推動綠色港口與低碳轉型的具體行動，為未來擴大岸電應用及建構智慧永續港口奠定重要基礎。

因基隆地區多雨、強風及港區高鹽高濕環境，對施工團隊帶來諸多挑戰，施工期間須在不影響碼頭正常營運及港區作業效率的前提下推動工程，增加整體執行難度。面對氣候、環境及施工條件等考驗，工程團隊透過周密規劃、彈性調整工序及跨單位密切協調，成功克服各項困難，展現卓越工程管理能力與推動淨零轉型、發展綠色港口的具體成果。