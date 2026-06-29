歐系外資按讚！趕台積電法說前　目標價喊出3400元市場最高

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）7月16日法說會前夕再獲國際法人力挺。歐系外資最新出具報告，將台積電目標價由3000元一舉調高至3400元，維持「買進」評等，不僅刷新該外資對台積電的最高目標價，也寫下歐系外資自開始追蹤台積電以來的新紀錄。

台積電今日以上漲30元或1.28%，每股2370元作收。歐系外資指出，市場目前聚焦台積電第2季法說會，尤其第2季毛利率是否有機會挑戰70%，預料將成為法人關注焦點。

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除了法說行情，歐系外資認為，AI晶片需求持續爆發，先進製程產能仍供不應求。為避免重演3奈米量產初期的供應鏈瓶頸，蘋果（Apple）據傳已提前布局1.4奈米製程，並願意支付每片晶圓高達4.5萬美元，以鎖定首批產能。

報告同時指出，英特爾（Intel）18A製程正快速推進，未來晶圓代工市場可能逐步朝向由台積電與英特爾共同主導的雙雄格局發展。

若回顧歐系外資近年調整紀錄，可發現其對台積電長期看法始終維持正向。公開研究報告顯示，該外資自2013年開始追蹤台積電以來，評等始終維持「買進」，目標價則一路隨公司成長持續調高。

2023年3月，歐系外資對台積電的目標價仍為690元，2024年5月首度喊上1000元，2024年10月調高至1300元；2025年雖曾因市場修正將目標價下調至1180元，但之後迅速恢復上修，依序調高至1200元、1350元、1570元、1700元及1800元。

進入2026年後，調升幅度更明顯加快，今年1月一口氣將目標價提高至2500元，4月上修至2650元，5月再升至3000元，最新則調高至3400元，再度改寫歷史新高。

依照最新目標價與2370元收盤價計算，歐系外資仍看好台積電後續股價具有逾4成以上的上漲空間。

市場人士指出，隨著AI伺服器、高效能運算（HPC）及先進封裝需求持續攀升，國際法人近期普遍上修台積電長期獲利預估，帶動目標價持續墊高，而歐系外資此次直接將目標價推升至3400元，也再次反映對台積電AI成長動能及先進製程領先優勢的高度信心。