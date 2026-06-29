ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

歐系外資按讚！趕台積電法說前　目標價喊出3400元市場最高

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）7月16日法說會前夕再獲國際法人力挺。歐系外資最新出具報告，將台積電目標價由3000元一舉調高至3400元，維持「買進」評等，不僅刷新該外資對台積電的最高目標價，也寫下歐系外資自開始追蹤台積電以來的新紀錄。

台積電今日以上漲30元或1.28%，每股2370元作收。歐系外資指出，市場目前聚焦台積電第2季法說會，尤其第2季毛利率是否有機會挑戰70%，預料將成為法人關注焦點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了法說行情，歐系外資認為，AI晶片需求持續爆發，先進製程產能仍供不應求。為避免重演3奈米量產初期的供應鏈瓶頸，蘋果（Apple）據傳已提前布局1.4奈米製程，並願意支付每片晶圓高達4.5萬美元，以鎖定首批產能。

報告同時指出，英特爾（Intel）18A製程正快速推進，未來晶圓代工市場可能逐步朝向由台積電與英特爾共同主導的雙雄格局發展。

若回顧歐系外資近年調整紀錄，可發現其對台積電長期看法始終維持正向。公開研究報告顯示，該外資自2013年開始追蹤台積電以來，評等始終維持「買進」，目標價則一路隨公司成長持續調高。

2023年3月，歐系外資對台積電的目標價仍為690元，2024年5月首度喊上1000元，2024年10月調高至1300元；2025年雖曾因市場修正將目標價下調至1180元，但之後迅速恢復上修，依序調高至1200元、1350元、1570元、1700元及1800元。

進入2026年後，調升幅度更明顯加快，今年1月一口氣將目標價提高至2500元，4月上修至2650元，5月再升至3000元，最新則調高至3400元，再度改寫歷史新高。

依照最新目標價與2370元收盤價計算，歐系外資仍看好台積電後續股價具有逾4成以上的上漲空間。

市場人士指出，隨著AI伺服器、高效能運算（HPC）及先進封裝需求持續攀升，國際法人近期普遍上修台積電長期獲利預估，帶動目標價持續墊高，而歐系外資此次直接將目標價推升至3400元，也再次反映對台積電AI成長動能及先進製程領先優勢的高度信心。

關鍵字： 標籤:**台積電AI晶片目標價晶圓代工外資評等

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【貓界巨星登台】高捷貓站長蜜柑準備營業！粉絲全場憋氣「靜音式姨母笑」XD

推薦閱讀

台股高檔輪動快速　4檔主動式ETF入列6月交投人氣王

台股高檔輪動快速　4檔主動式ETF入列6月交投人氣王

台股類股輪動快速下，而ETF交投火熱，近一個月的日均量前五名原型股票ETF中，分別主動凱基台灣（00407A）、主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、凱基台灣TOP50(009816)、主動富邦台灣龍耀（00405A）等五檔等，而四檔主動式ETF占了四檔，反映市場波動加劇，選股難度升高，愈來愈多投資人透過主動ETF選股能力來趨吉避凶。

2026-06-29 12:23
台股重返45K！面板雙虎大復活　友達攻漲停、群創漲逾半根停板

台股重返45K！面板雙虎大復活　友達攻漲停、群創漲逾半根停板

近期台股進入漲多拉回整理階段，今（29）日反彈重返4萬5千點大關，擁有轉型題材面板族群扮演撐盤要盤，友達（2408）開平走低，急拉強勢上攻30.7元漲停價位，到11點半成交量超過42萬張，居上市成交量第二個股，群創（3481）漲幅逾半根停板，最高上攻69.2元，到11點半成交量來到46萬張，居上市成交量最大個股。

2026-06-29 11:53
除息氣氛不同調！凱基金漲2%　國泰金貼近平盤震盪

除息氣氛不同調！凱基金漲2%　國泰金貼近平盤震盪

台股進入超級除息周，國泰金（2882）、凱基金（2883）將於明（30）日展開除息，為大型金控股填權息行情揭開序幕，惟今（29）日股價表現不同調，早盤國泰金在106元平盤下震盪整理，一度跌0.92%，將近1%；凱基金則是漲逾2%，上攻30.7元。

2026-06-29 10:14
權值4雄回血！台達電漲7%　台股漲逾840點

權值4雄回血！台達電漲7%　台股漲逾840點

美股4大指數全面下跌，台股今（29日）以44595點開出，指數上漲23點，隨後在台積電（2330）、台達電（2308）等權值4強走揚下拉抬指數上漲，目前漲840點至45412點。

2026-06-29 09:51
一銀、台銀統籌主辦文曄集團430億元聯貸案　超額認購2.2倍

一銀、台銀統籌主辦文曄集團430億元聯貸案　超額認購2.2倍

一銀及台銀統籌主辦文曄（3036）及其子公司茂宣企業(以下合稱「文曄集團」)430億元聯貸案，於今（29）日簽約，本案資金用途為償還既有金融借款暨充實中期營運週轉金，由一銀及台銀統籌主辦及擔任額度管理銀行，彰銀及兆豐銀擔任共同主辦銀行，邀集共13家金融機構參貸，原預計募集360億元，最終認貸金額達796億元，超額認購2.2倍，充分顯示金融同業對該公司經營實力及未來發展深具信心。

2026-06-29 18:37
遠東銀取得財管2.0執照　以「十樂」品牌布局私銀市場

遠東銀取得財管2.0執照　以「十樂」品牌布局私銀市場

遠東銀（2845）正式取得主管機關核准開辦高資產客戶財富管理業務（財管2.0），將結合家族辦公室、跨域顧問資源及3W核心架構，打造涵蓋跨境資產配置、家族治理與永續接班的整合營運體系，全面強化高端金融市場運營，提供一站式專業服務。

2026-06-29 18:24
台股6檔「抓去關」新名單　軍工股宇隆6天慘跌122.5元列處置

台股6檔「抓去關」新名單　軍工股宇隆6天慘跌122.5元列處置

證交所、櫃買中心今（29）日公告新增6檔處股名單，處置期皆自明（30）日起關到7月13日，全為5分鐘撮合，其中包括百容(2483)等4檔漲勢過熱被抓去關，而軍工股宇隆（2233）因6個交易日跌掉122.5元或43.48%遭分盤交易，成為唯一一檔跌太兇被關的個股。

2026-06-29 18:10
ICGN執行長讚台灣擴大參與：優秀應讓全世界知道

ICGN執行長讚台灣擴大參與：優秀應讓全世界知道

成員涵蓋全球知名投資機構的國際公司治理協會（ICGN）在荷蘭舉行年會，執行長席森表示，今年台灣團陣容壯盛，集保、櫃買兩位重要機構董事長親自率團出席意義重大，「因為台灣有許多令人興奮的優秀作法，必須讓全世界知道」。

2026-06-29 18:07
友達漲停功臣！外資大舉回補17萬張　進出前10名一文看

友達漲停功臣！外資大舉回補17萬張　進出前10名一文看

上周五上市融資大減200億元，反映市場進入去槓桿化階段，今（29）日迎來反彈行情，儘管指數未能收復4萬5千，外資單日賣超金額收斂，降至60.1億元，友達（2409）、彩晶（6116）分居外資買超前兩大個股，買超張數分別為17.7萬張，以及2.3萬張。

2026-06-29 17:58
AI記憶體飆股青雲突遭檢調搜索　公司：業務正常

AI記憶體飆股青雲突遭檢調搜索　公司：業務正常

上市記憶體飆股青雲（5386）今（29）日傍晚突然發布重大訊息，證實遭到檢調搜索，公司強調一切業務營運正常，對財務業務無影響。

2026-06-29 17:55

讀者迴響

熱門新聞

AI記憶體飆股青雲突遭檢調搜索　公司：業務正常

台股6檔「抓去關」新名單　軍工股宇隆6天慘跌122.5元列處置

台股收漲428點！台積電漲30元至2370　成交量刷520以來最低

企業主管唉唉叫！7/1職場霸凌新法上路　誤觸最高罰450萬

00981A不是最強　4檔TISA基金近半年績效全超車

媽媽玩股「欠下千萬債」全家人幫忙還！他崩潰

借信貸投資「2年慘賠37萬」他猶豫：加碼再拚一把？

權值4雄回血！台達電漲7%　台股漲逾840點

「閉眼買都會賺」時代過了　操盤手揭AI下半年選股攻略

雲端發票500元「小確幸」更多！　下半年每期加碼上看40萬組

2張今彩539頭獎800萬元無人領　獎落台中市、新北市

ETF不配息！　被動009816 、主動00407A 有什麼不一樣？

遭外資提款爆量狂瀉　專家：這檔「便當股」仍可追

美科技巨頭搞AI好瘋！兩大案吸金5.1兆元　債市拉警報

搶買ETF「分割親民價」！00685L下周最後交易日　1檔公告時程異動

台積電每跌100元就買！　杜金龍估這價位是甜甜價

調查：7成女性三明治族財務自律高　「敢存不敢花」成另類集體焦慮

台股高檔輪動快速　4檔主動式ETF入列6月交投人氣王

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默

A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默
蕭煌奇金曲「25萬獎金送老婆」　愛妻有哭？他再自嘲：我又沒看到！

蕭煌奇金曲「25萬獎金送老婆」　愛妻有哭？他再自嘲：我又沒看到！

蔡依林睽違19年奪金曲歌后！ 　哽咽：這是我歌手生涯最重要的專輯

蔡依林睽違19年奪金曲歌后！ 　哽咽：這是我歌手生涯最重要的專輯

蝴蝶谷死者招魂「連7次無筊」　兒女淚崩承諾一事才允筊

蝴蝶谷死者招魂「連7次無筊」　兒女淚崩承諾一事才允筊

早知道韓國將迎來最痛結局？　孫興慜、李剛仁訓練臉色陰沉

早知道韓國將迎來最痛結局？　孫興慜、李剛仁訓練臉色陰沉

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366