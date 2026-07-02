「黑鮪魚故鄉」靠剛需、觀光撐盤　買氣少3成價不跌

▲房市冷風吹到屏東，東港卻靠「黑鮪魚、小琉球、捷運」撐住價格。（圖／永義房屋屏東東港光復加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

房市冷風吹到屏東，東港卻靠「黑鮪魚、小琉球、捷運」撐住價格！限貸令後，區域買氣約減少2~3成，不過房價未明顯下修，專家表示，主因東港具備華僑市場、黑鮪魚季及小琉球觀光題材，加上未來捷運延伸與大鵬灣BOT案利多，即使房市進入盤整期，仍有剛需支撐。

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永義房屋屏東東港光復加盟店店東方志緯表示，東港是屏東人口第5大行政區，也是屏南重要生活圈，不僅是前往小琉球的交通門戶，更擁有華僑市場、大鵬灣國家風景區及黑鮪魚文化觀光季等觀光資源，生活機能成熟。

▲東港民眾購屋仍偏好透天產品，主要是擁有土地、居住空間較大。（圖／永義房屋屏東東港光復加盟店提供）

方志緯表示，東港房市仍以在地自住需求為主，主要買盤除東港居民外，也包括新園、林邊及小琉球等周邊鄉鎮民眾。由於東港擁有安泰醫院、輔英醫院，以及完整國中、小教育資源，加上商業機能成熟，因此持續吸納周邊鄉鎮剛性需求。

目前東港房是主力以中古透天及新加坡式華廈為主。其中，中古透天屋齡約20年，地坪約25~30坪，總價約1000~1500萬元；新加坡式華廈則以5年內新屋居多，成交單價約每坪20~25萬元，新案則有機會站上每坪25萬元。

方志緯分析，東港民眾購屋仍偏好透天產品，主要是擁有土地、居住空間較大，不過近年透天總價墊高，不少首購族轉向價格相對親民的新加坡式華廈，因此目前透天與華廈成交比例約各佔一半。

▲東港房市仍以在地自住需求為主，主要買盤除東港居民外，也包括新園、林邊及小琉球等周邊鄉鎮民眾。（圖／永義房屋屏東東港光復加盟店提供）

方志緯說：「東港前幾年房價跟著全台房市同步走揚，不過自第七波信用管制措施上路後，市場買氣明顯降溫，成交量約減少2~3成，但價格並未出現明顯修正，而是進入盤整階段。」

目前東港人口雖未明顯成長，但也沒有大量外流，基本居住需求仍相當穩定，加上區域生活機能完整，因此房價具有一定支撐力。

▲永義房屋屏東東港光復加盟店店東方志緯表示，目前外界最關注的重大建設仍是大鵬灣BOT案及高雄捷運延伸東港、林邊規劃。（圖／永義房屋屏東東港光復加盟店提供）

方志緯分析，目前外界最關注的重大建設仍是大鵬灣BOT案及高雄捷運延伸東港、林邊規劃。他表示，大鵬灣BOT案已經標出，未來高爾夫球場等觀光設施到位後，可望吸引更多觀光人口，提升區域發展能量，對東港房市也將帶來正面助益。

不過他也坦言，目前相關建設仍待逐步推進，短期東港房市仍以自住剛需撐盤，價格維持平穩整理，後續能否帶動新一波行情，仍須觀察重大建設落地進度。

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