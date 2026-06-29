統一發票APP推8大改版！　7月起獎金入帳設定更容易

▲統一發票示意照（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

為營造更友善、更便利的雲端發票使用環境，落實發票無紙化政策，財政部今（29）日宣布統一發票兌獎APP自7月1日6時起開放更新，增加8大升級功能，民眾要設定獎金自動匯入指定帳戶將更方便。

8大新升級功能包括：雙語介面、發票中獎獎金自動匯款設定服務、中獎發票領獎提醒、生物辨識、圖形解鎖登入、快速捐贈、減碳存摺及消費分析等服務。

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財政資訊中心說明，這次更新版著重於提供快速且穩定的服務，並重新依使用者習慣設計；民眾更新至最新版兌獎APP，可設定雲端發票中獎自動匯款帳戶，每期中獎獎金將自動匯入指定金融帳戶，可省去每期自行領獎的時間及千分之4印花稅；未設定領獎帳戶，且未列印電子發票證明聯者，也可以利用兌獎APP兌領獎金。

財政資訊中心提醒，為進行全面升級改版，兌獎APP自7月1日0時至6時暫停服務；統一發票實體兌獎據點自7月1日0時至2時暫停服務，暫停服務訊息已公告於兌獎APP。

民眾若有電子發票或新版兌獎APP操作相關問題，請至財政部電子發票整合服務平台網站「https://www.einvoice.nat.gov.tw」或撥打24小時服務電話「0800-521-988」諮詢；統一發票兌領獎相關訊息，可撥打24小時客服專線「4128282（手機加02）」。