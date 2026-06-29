中航總座戴聖堅當選海運有功人員　陽明總座李明輝等列模範從業人員

▲中航總經理戴聖堅(左)在今年股東會上，右為中航董事長彭士孝。（圖／中航提供）

記者張佩芬／台北報導

第七十二屆航海節選拔表揚海運有功暨模範航港從業人員，由中國航運總經理戴聖堅當選海運有功人員，陽明海運總經理李明輝、航政司技正劉雅宜、港務公司管理室風電科資深事務員宋浚賢、中鋼運通協理李宜儒、萬泰物流資深經理張曉鈴等45人當選模範航港從業人員，將在7月11日航海節籌備大會上表揚。

航海節籌備委員會宣布，經評審委員表決通過，當選本屆海運有功人員的戴聖堅，就讀國立海洋大學造船工程學系時，擔任學校的學生代聯會主席期間，曾代表我國接受美國之國務院邀請，為期三個多月前往全美數十間大學巡迴演講交流，與美國各大學建立校際間長期友誼。

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大學畢業服完兵役後即進入中國造船公司(目前的台船)服務，期間考取教育部公費留學資格，即以公費前往英國格拉斯哥市大學攻讀碩士學位，期間並在英國船廠工作實習，待取得造船及海洋工程碩士學位之後，系主任邀請於學校擔任大學部造船系四年班的兼任講師教授造船實務課程，期後應聘赴丹麥之B&W集團就職，歷任船舶主機設計工程師及船舶顧問公司設計處經理等職，任職期間研發出巴拿馬極限型散裝貨船之高效能船型設計，獲得許多歐洲造船公司採用而風行多年於散裝貨船市場，並負責設計位於南韓巨濟島的三星造船廠及各部門工作準則等手册。

後經獲邀而返回台灣任職於董氏集團的中國航運公司時，負責船隊之船舶管理及新船建造的任務，其間曾設計創新之雙殼式海岬型散裝貨輪，由中國造船公司高雄廠建造，因其創新設計而使船舶營運效能提升，因租家搶用致產生優異之營運成績。之後又有多艘新型貨櫃船，以及巴拿馬極限型和海岬型等散貨船新船之計劃案，設計後由位於高雄及基隆中國造船公司兩廠建造，於各新船交船後參與船舶營運，由於該船隊設計創新，致營運績效產生豐厚利潤。

他在中國航運台北總公司任職總經理任內，帶領海運大型散裝船隊營運，並負責陸運數百輛貨櫃車隊和多個物流倉儲，營運績效相當優異，成為全國最大的貨櫃拖車團隊及分布各地的倉儲公司之一，藉高效能之環保車隊以及船隊，公司得以永續經營及發展。

目前並擔任ABS、CR、BV、DNV、LRS及RINA等國內與國際船級協會技術委員會的委員，另獲國立台灣海洋大學力邀為榮譽講座教授。

模範港從業人員45名，包括航港機關及港務公司部份12名、船舶運送業部份11名、船務代理業部份3名、海運承攬運送業部份5及其他航運團體部份14名。