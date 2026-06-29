友達漲停功臣！外資大舉回補17萬張　進出前10名一文看

▲今外資買超友達逾17萬張。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
上周五上市融資大減200億元，反映市場進入去槓桿化階段，今（29）日迎來反彈行情，儘管指數未能收復4萬5千，外資單日賣超金額收斂，降至60.1億元，友達（2409）、彩晶（6116）分居外資買超前兩大個股，買超張數分別為17.7萬張，以及2.3萬張。
今日台股上演反彈行情，開高走高，指數最高來到45521點，惟終場上漲428.14點或漲幅0.96%，以44999.9點作收，成交金額跌破1兆元大關，為9990億元。
根據證交所統計資料顯示，外資賣超金額降至60.1億元，投信買超137.54億元，自營商依然續站賣方，賣超45.92億元；當中，自行買賣部分賣超19.74億元，避險操作部分賣超26.18億元；三大法人今日合計買超31.52億元。
今日外資買超前十大個股、張數，分別為友達（2409）17萬7670張、彩晶（6116）2萬3080張、台新新光金（2887）1萬9106張、嘉晶（3016）1萬3958張、聯電（2303）1萬372張、台企銀（2834）9844張、凱基金（2883）8248張、和碩（4938）7918張、正新（2105）6734張、元大金（2885）6352張。
今日外資賣超前十大個股、張數，分別為力積電（6770）2萬6786張、華邦電（2344）2萬610張、鴻海（2317）2萬344張、旺宏（2337）2萬271張、南茂（8150）1萬7488張、玉山金（2884）1萬7276張、台泥（1101）1萬4648張、國泰金（2882）1萬2158張、中華電（24112）9510張、遠傳（4904）8184張。
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