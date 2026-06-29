台股高檔輪動快速 4檔主動式ETF入列6月交投人氣王

台股類股輪動快速下，而ETF交投火熱，近一個月的日均量前五名原型股票ETF中，分別主動凱基台灣（00407A）、主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、凱基台灣TOP50(009816)、主動富邦台灣龍耀（00405A）等五檔等，而四檔主動式ETF占了四檔，反映市場波動加劇，選股難度升高，愈來愈多投資人透過主動ETF選股能力來趨吉避凶。

台股重返45K！面板雙虎大復活 友達攻漲停、群創漲逾半根停板

近期台股進入漲多拉回整理階段，今（29）日反彈重返4萬5千點大關，擁有轉型題材面板族群扮演撐盤要盤，友達（2408）開平走低，急拉強勢上攻30.7元漲停價位，到11點半成交量超過42萬張，居上市成交量第二個股，群創（3481）漲幅逾半根停板，最高上攻69.2元，到11點半成交量來到46萬張，居上市成交量最大個股。

除息氣氛不同調！凱基金漲2% 國泰金貼近平盤震盪

台股進入超級除息周，國泰金（2882）、凱基金（2883）將於明（30）日展開除息，為大型金控股填權息行情揭開序幕，惟今（29）日股價表現不同調，早盤國泰金在106元平盤下震盪整理，一度跌0.92%，將近1%；凱基金則是漲逾2%，上攻30.7元。

權值4雄回血！台達電漲7% 台股漲逾840點

美股4大指數全面下跌，台股今（29日）以44595點開出，指數上漲23點，隨後在台積電（2330）、台達電（2308）等權值4強走揚下拉抬指數上漲，目前漲840點至45412點。

一銀、台銀統籌主辦文曄集團430億元聯貸案 超額認購2.2倍

一銀及台銀統籌主辦文曄（3036）及其子公司茂宣企業(以下合稱「文曄集團」)430億元聯貸案，於今（29）日簽約，本案資金用途為償還既有金融借款暨充實中期營運週轉金，由一銀及台銀統籌主辦及擔任額度管理銀行，彰銀及兆豐銀擔任共同主辦銀行，邀集共13家金融機構參貸，原預計募集360億元，最終認貸金額達796億元，超額認購2.2倍，充分顯示金融同業對該公司經營實力及未來發展深具信心。

遠東銀取得財管2.0執照 以「十樂」品牌布局私銀市場

遠東銀（2845）正式取得主管機關核准開辦高資產客戶財富管理業務（財管2.0），將結合家族辦公室、跨域顧問資源及3W核心架構，打造涵蓋跨境資產配置、家族治理與永續接班的整合營運體系，全面強化高端金融市場運營，提供一站式專業服務。

台股6檔「抓去關」新名單 軍工股宇隆6天慘跌122.5元列處置

證交所、櫃買中心今（29）日公告新增6檔處股名單，處置期皆自明（30）日起關到7月13日，全為5分鐘撮合，其中包括百容(2483)等4檔漲勢過熱被抓去關，而軍工股宇隆（2233）因6個交易日跌掉122.5元或43.48%遭分盤交易，成為唯一一檔跌太兇被關的個股。

ICGN執行長讚台灣擴大參與：優秀應讓全世界知道

成員涵蓋全球知名投資機構的國際公司治理協會（ICGN）在荷蘭舉行年會，執行長席森表示，今年台灣團陣容壯盛，集保、櫃買兩位重要機構董事長親自率團出席意義重大，「因為台灣有許多令人興奮的優秀作法，必須讓全世界知道」。

友達漲停功臣！外資大舉回補17萬張 進出前10名一文看

上周五上市融資大減200億元，反映市場進入去槓桿化階段，今（29）日迎來反彈行情，儘管指數未能收復4萬5千，外資單日賣超金額收斂，降至60.1億元，友達（2409）、彩晶（6116）分居外資買超前兩大個股，買超張數分別為17.7萬張，以及2.3萬張。

AI記憶體飆股青雲突遭檢調搜索 公司：業務正常

上市記憶體飆股青雲（5386）今（29）日傍晚突然發布重大訊息，證實遭到檢調搜索，公司強調一切業務營運正常，對財務業務無影響。