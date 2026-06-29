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ICGN執行長讚台灣擴大參與：優秀應讓全世界知道

▲▼台灣,ICGN,集保,櫃買,全球,永續價值。（圖／中央社提供）

▲ICGN執行長席森（Jen Sisson）接受中央社專訪，盛讚台灣今年與會陣容壯盛，尤其是集保結算所與櫃買中心兩大重要機構董事長親自出席，有助讓國際頂尖投資機構瞭解台灣公司治理的優秀措施。中央社記者黃雅詩阿姆斯特丹攝，115年6月27日。

圖、文／中央通訊社

成員涵蓋全球知名投資機構的國際公司治理協會（ICGN）在荷蘭舉行年會，執行長席森表示，今年台灣團陣容壯盛，集保、櫃買兩位重要機構董事長親自率團出席意義重大，「因為台灣有許多令人興奮的優秀作法，必須讓全世界知道」。

ICGN是由來自全球40多國、超過300個最具影響力機構投資人組成的非營利國際組織，所屬成員管理總資產超過百兆美元，組織目標是推動高標準公司治理與投資人盡職治理（stewardship），促進全球市場健全發展與永續價值。

ICGN在24到26日於荷蘭阿姆斯特丹舉行年會，執行長席森（Jen Sisson）在場邊接受中央社專訪。對於台灣集中保管結算所董事長林丙輝去年首度在米蘭參加ICGN年會之後，今年擴大邀請櫃買中心董事長簡立忠一起到荷蘭參加ICGN，席森直呼「非常樂見台灣關鍵機構擴大參與，台灣在公司治理領域強化與國際接軌，這真是太令人興奮的發展。」

席森表示，台灣擴大參與ICGN有兩大好處，首先可藉此與業界頂尖機構交流國際最新趨勢，共商最佳實務做法，並建立合作網絡；「另一好處則是台灣投資界正在發生許多令人振奮的事，台灣有很多絕佳倡議，應讓世界知道。」
席森去年曾應金管會邀請，赴台擔任「第15屆臺北公司治理論壇」主講貴賓，她強調很高興去年訪台時有幸親眼見證台灣的卓越發展。

「我們必須把台灣這些優勢傳播出去。」席森強調，台灣代表團參加ICGN年會可以向全球頂尖機構說明台灣最新情況，她非常希望讓台灣在公司治理的先進措施，例如ESG評鑑等方式，成為全球聚焦討論的話題。

ICGN荷蘭年會今年一項重點主題是「地緣政治風險對公司治理的影響」，被問到台灣作為全球潛在地緣政治風險區，席森坦言，對於全球董事會和投資者，地緣政治風險管理是最有趣也最棘手的挑戰之一。

席森表示，世界正面臨前所未有地緣政治變化，ICGN會議重點是思考如何有效管理這些風險，無論發生在台灣、中東或南美洲等各地，必須清楚認識風險代表的意義，因此最重要工作是「將風險實質化」，評估這些風險或機會將給公司業務帶來何種實質影響。

今年年會另一焦點是人工智慧（AI）對公司治理的影響。席森表示，AI是一個「遊戲規則改變者」（game changer），「現在每件事都瞬息萬變，每隔6個星期一切都不同了。」AI發展速度太快，兩年前人們根本無法想像今日AI的進展。

席森表示，AI如今被應用到大型全球企業各領域，董事會和投資者必須評估AI數據品質、AI倫理與責任、AI治理控制等面向，所以ICGN年會投入大量時間研究此一主題，不過成員在思考投資AI產業時，很難預料絕對正確的答案，因為AI仍在不斷演變。

被問到對於台灣等AI產業發達國家投資者的建議，席森表示，對於AI領先的市場來說，她認為最關鍵治理是溝通透明化、共同探討和制定解決方案，才有助達到最終目標，「因為我們知道人工智慧擁有巨大的力量，但也蘊含著巨大潛在風險，因此如何駕馭這種力量並管控風險，是關鍵治理問題。」

▲▼台灣,ICGN,集保,櫃買,全球,永續價值。（圖／中央社提供）

▲集保結算所董事長林丙輝（左）、集保副總經理黄蓁蓁（中）率團參加ICGN在荷蘭舉行的年會，在場邊與國際相關領域頂尖機構業者熱絡交流，介紹台灣投資市場的優異措施。中央社記者黃雅詩阿姆斯特丹攝，115年6月27日。

關鍵字： 台灣ICGN集保櫃買全球永續價值

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