台股6檔「抓去關」新名單　軍工股宇隆6天慘跌122.5元列處置

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心今（29）日公告新增6檔處股名單，處置期皆自明（30）日起關到7月13日，全為5分鐘撮合，其中包括百容(2483)等4檔漲勢過熱被抓去關，而軍工股宇隆（2233）因6個交易日跌掉122.5元或43.48%遭分盤交易，成為唯一一檔跌太兇被關的個股。

6檔處置股明細如下：

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中福（1435）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達59.63%

宇隆（2233）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價跌幅達43.48%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達122.5元；今日收盤價為最近6個營業日收盤價最低者

百容（2483）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達35.90%；且今日之成交量為最近60個營業日日平均成交量之7.41倍；且今日之週轉率為23.40%

聯鈞（3450）：5分鐘撮合

原因：今日之本益比為 150.30，且股價淨值比為14.11 ；另當日週轉率為 5.57%，暨美商高盛證券商成交賣出金額達1億元以上，且占當日該有價證券總成交金額比率為11.61%。單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上，且達壹億元以上

光鼎（6226）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達50.33%；且今日之成交量為最近60個營業日日平均成交量之7.6倍；且今日之週轉率為24.81%

佑華（8024）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達30.03%