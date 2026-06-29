遠東銀取得財管2.0執照　以「十樂」品牌布局私銀市場

▲遠東銀董事長周添財(圖中)、遠東銀總經理林建忠(圖左)、遠東銀個人金融事業群副總經理張小倩(圖右)共同宣示將以「遠銀十樂」品牌精神結合家族辦公室與3W核心架構，全面深耕高資產財富管理市場。

記者巫彩蓮／台北報導

遠東銀（2845）正式取得主管機關核准開辦高資產客戶財富管理業務（財管2.0），將結合家族辦公室、跨域顧問資源及3W核心架構，打造涵蓋跨境資產配置、家族治理與永續接班的整合營運體系，全面強化高端金融市場運營，提供一站式專業服務。

根據金管會最新統計，截至2026年4月底，全台高資產客戶人數已突破2.4萬人，資產管理規模（AUM）達2.55兆元，顯示市場需求持續成長。伴隨企業交棒、跨境資產配置等需求日益提升，遠東商銀2020年即設立「高資產業務團隊」，並於2025年進一步整合財富管理、地政、信託、稅務等跨領域專家，重磅優化「家族辦公室」核心專家團隊，並透過連結會計師、律師、顧問公司及專業機構之異業結盟，滿足客戶在投資管理、保險規劃、國際稅務、家族信託、企業接班、公益慈善等多元需求，滿足客戶更具前瞻性的金融體驗。

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遠東銀總經理林建忠表示：「取得財管2.0執照，不僅代表服務量能的提升，更是本行深化高端市場布局的重要里程碑。面對亞洲資產管理中心帶來的新機遇，客戶關注的已不只是財富增長，更包含家族和諧、企業接班與社會價值。 將以『遠銀十樂』品牌精神、集團多元資源、跨域顧問團隊及金融科技優勢，陪伴客戶建構更具韌性與延續性的未來藍圖。」

為解決客戶在人生不同階段所面臨的課題，遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩強調，遠東商銀以家族辦公室的宏觀視野，為私人銀行高端客群打造完整的「3W」核心架構：Wealth整合資產配置、家族治理與企業傳承；Well-being以「十樂」品牌活動，陪伴客戶優雅享受人生；Welfare透過信託守護資產之餘，更建構「慈善信託」機制進一步擴大社會影響力，成就永續福祉。

