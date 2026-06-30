

▲00997A精準掌握美光科技等飆股，穩居海外股票型ETF配息王。圖為美光科技外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美國科技股發威，海外ETF新兵「後發先至」息值雙飆。今年4月14日才在台灣掛牌上市、成分股廣納記憶體大廠美光等重量級飆股的主動群益美國增長（00997A）即將上演首次除息秀，由於每股首配0.37元，年化配息率逾10%，不僅是已有配息紀錄的主動式海外股票ETF表現最佳者，更是今年來整體季配型海外股ETF配息王。

主動群益美國增長ETF (00997A)公告上市以來首次配息，本次預估每股配發金額為0.37元，若以6月22日收盤價14.74元來推算，預估單次配息率約2.51%、預估年化配息率近10.04%。本次除息日訂於7月6日，因此想參與00997A本次領息的投資人最晚須在7月3日買進，收益分配發放日則訂於7月30日。

為何上市還沒滿半年就敢配息？細看00997A重點持股，包括美國唯一具大規模記憶體製造能力的指標性企業美光（Micron）、輝達創辦人暨執行長黃仁勳欽點的「下個兆美元」企業邁威爾（Marvell）與台積電（2330）先進製程重要供應鏈夥伴科林研發（Lam Research）都是推升股價走揚的關鍵。

財經專家黃世聰觀察，00997A本來就是極有攻擊性的ETF，持有標的美光短時間績效驚人，籍由賺的錢配出來，又兼具攻擊性，3檔飆股都有挑到現階段的主流「主動式ETF理論上要遠高於被動式，挑對最重要。」

黃世聰認為，短期內有美國聯準會升息、AI泡沫等風風雨雨干擾，但從黃仁勳等大老闆觀點，AI距離趨勢結束還很早，只要把長線趨勢放在心理，現在震盪反而才是好入手的時機，回檔反而可以留意好ETF甜甜價。

黃世聰說：「抓得到、配得出，長線趨勢又不變，短期若有震盪，反而會是它的利多。」

法人表示，00997A精準抓住飆股的原因，在於選股策略手握美股3張王牌，採333黃金比例配置，打造股價衝高、配息甜美的好體質。 00997A第一張王牌著眼於引領全球AI科技發展與類股表現的美股科技七巨頭，瞄準AI算力與雲端服務商機；第二張王牌則進一步網羅在AI商機百花齊放下，7巨頭以外之NASDAQ 100強勢科技增長股，囊括領域包括AI決策系統、硬碟製造商、半導體設備等等，更全面的掌握科技股脈動。

而00997A的第3張王牌，則是再進一步擴大範圍著重於非科技業的未來潛力增長股，諸如受惠於川普確立重塑美國太空政策的國防航太族群，以及金融監管鬆綁有助數位金融發展，亦有利於金融創新類股，一舉網羅美國全產業多元增長行情。

在此策略下，00997A自4月14日上市以來飆漲超過三成，由於那斯達克100指數今年以來僅漲15.52%，NASDAQ指數今年來漲8.87%，道瓊工業指數今年來僅漲7.22%，S&P 500指數今年來漲7.23%，00997A績效打敗美股主要指數，配息水準又吸睛誘人，也讓投資人價差、股息兩兼得。

