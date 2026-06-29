陽明新船「豐明輪」與董事長同名　該系列船以「連年豐滿盈」為名

▲陽明海運1.55萬箱級LNG雙燃料全貨櫃輪「豐明輪」命名，將投入亞洲往西北歐FE3航線服。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)委由韓國HD現代重工業株式會社建造的第3艘15,500箱(20呎櫃)LNG雙燃料系列貨櫃輪「豐明輪YM Wayfinder」，上周六(26日)在HD現代重工蔚山船廠舉辦新船命名典禮，並由陽明海運蔡豐明董事長夫人高維濃女士擔任本艘新船命名擲瓶人。因為船名與蔡豐明同名，引起業界關注，陽明方面說明，這一系列艘船以「連年豐滿盈」為名，純屬巧合。

陽明上一系列1.1萬箱貨櫃船以「和衷共志揚帆起 招賢納士穩根基」，2800箱貨櫃船以「碩洋聚百川 好譽永長存」為名，早年最知名的是陽明首批全貨櫃船「日月星辰耀海宙」，都是吉祥句，向員工徵名選出。

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陽明表示隨系列LNG雙燃料船舶陸續交付，將有效提升陽明海運營運效能，強化航線服務競爭力，更藉由環保節能新船之投入，逐步降低陽明海運船隊碳排放強度，有助於提供客戶低碳運輸服務。

本系列委由HD現代重工建造之船型，船長364.97公尺，寬51公尺，可裝載約15,600箱。為呼應2050年淨零碳排之目標，陽明海運積極布建節能船隊，並為台灣貨櫃產業中率先使用LNG替代燃料船舶營運之航商。

該系列船型採用LNG與低硫燃油之高壓型雙燃料主機，交船後將使用LNG作為主要燃料，相較傳統燃油，可立即減少約20%之溫室氣體排放。陽明海運LNG雙燃料系列新船已有兩艘「連明輪」及「年明輪」投入船隊營運，並以LNG作為航程主要燃料，迄今已累計加注逾11,158噸，預期可減少高達12,532噸溫室氣體排放。

「豐明輪」即將於7月1日投入亞洲往西北歐FE3航線服務，將有助於陽明海運最大化艙位利用與提升航線營運競爭力，並實踐陽明海運為客戶提供全面、高效與節能之運輸服務承諾。FE3航線靠港依序為：青島(Qingdao) - 寧波(Ningbo) - 鹽田(Yantian) - 新加坡(Singapore) - 菲力斯杜(Felixstowe) - 安特衛普(Antwerp) - 漢堡(Hamburg)。