1秒能衝2層樓的電梯是台灣研發製造！　崇友搶下北士科重磅大單

圖文／鏡週刊

「我們把女兒嫁出去了！」台灣本土電梯龍頭崇友實業總經理游本立今(29) 日宣布，台灣電梯史上第一個、每秒可跑6公尺，且全程在台灣研發、設計、製造的超高速電梯，最快會在2028年亮相，將裝設在北士科T16基地的金仁寶集團總部大樓，就在輝達新總部旁邊。

北士科金仁寶集團總部大樓，規劃興建地上55層、地下4層，建築高度達266公尺，是目前全台最高、電梯使用安裝量最大的AI科技總部大樓，總計有60台新梯和10台電扶梯，也會是崇友的電梯繼台北市的新光摩天大樓、台北101大樓後，在北邊的代表作。

「輝達執行長黃仁勳說，他討厭等電梯。」游本立透露，一般電梯大約每分鐘跑150公尺，但近期有些新建案開始瞄準250公尺以上速度的電梯，而崇友開發出每分鐘360公尺的電梯，兼顧安全、乘坐的舒適，是一步一腳印練就出來的技術，這次用在北士科金仁寶集團總部大樓，可有效縮短人潮等待電梯的時間，而台灣製造、在地團隊的維保，也是他們能拿下這個指標性建物的原因。

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崇友實業發言人郭啟文解釋，崇友已建立四大核心技術，像是這個新一代的超高速電梯，每分鐘可以跑360公尺，相當於1秒6公尺、也就是兩層樓，現在也有「AI派車群控管理」，大樓感應器判斷現在人群到哪了，像是會議廳、婚宴廳這種會同時段出現大量人潮的時刻，電梯就會自己來接客和調度。

崇友自行開發雲端電梯監控系統，也可即時掌握電梯運行與設備狀態，在還沒壞掉、物業打電話通知前就能準備好出動，客人如果覺得電梯怪怪的，也可掃QR code報修，「目前預估大概可以節省30%的人力，在當前大缺工的時代，這個功能是非常有用的。」

在節能方面，崇友採用的永磁同步主機(PMSM)，機械效率達95％、節電約35％，郭啟文透露，崇友正在研發「電力回生裝置」，也就是電梯運轉過程中產生的能量拿來發電、然後再供給電梯運作。

其實今年上半年全台商用不動產交易市場已達1,528億元，成交規模再創新高，游本立表示，目前廠辦、飯店與辦公大樓等商用不動產推案，以台北、台中、高雄三地為主，但其他營建與房地產的推案量確實有些低迷，且大環境都有缺工問題，但崇友的新梯接單量跟去年差不多、機更領域更是持續成長，像是崇友全台的電梯約4.5萬台，超過20年以上的已經有1.1萬台，都需要保養維修，相關營收可維持每年3至5%成長幅度。



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