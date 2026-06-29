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中經院發布SAF白皮書　喊話打造台灣綠色航空燃料黃金十年

▲▼中經院召開SAF政策白皮書發布記者會，現場邀請產官學研等單位共襄盛舉。（圖／中經院提供）

▲中經院召開SAF政策白皮書發布記者會，現場邀請產官學研等單位共襄盛舉。（圖／中經院提供）

記者高兆麟／台北報導

對全球綠色通膨與國際民航組織（ICAO）CORSIA 機制的嚴格減碳倒數，中華經濟研究院於6月29日舉辦《2026-2035 台灣永續航空燃料產業推動策略與政策路徑白皮書》發布記者會，邀集產官學研等專家學者，包括國內智庫、油品供應業者、環境保護團體及銀行業者都到場共襄盛舉。白皮書針對台灣本土環境進行 HEFA、ATJ、FT 等不同技術路徑的系統性評估，並前瞻性地擘劃未來十年的「政策路徑圖」，提出結合國際供應鏈與本土製造能力，希望政府、產業及民間智庫等共同打造台灣航空業減碳路徑的黃金十年。

國科會淨零科技方案推動小組首席顧問周素卿教授為白皮書寫下序文，並在序文中提到，航空減碳是全球淨零拼圖中最具挑戰性、也最關鍵的一塊。國科會長期布局前瞻淨零科技，生質燃料與永續航空燃料（SAF）更是未來綠色轉型的核心戰略。本次中經院發布的白皮書，對於航空減碳的各項技術都將陸續進行技術評估，也希望加速推動本土技術研發與國際科技合作，協助台灣航空產業在符合國際標準的前提下，穩健邁向淨零碳排目標。

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身為主辦單位代表，中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良博士表示，中經院長期深耕能源與氣候變遷政策研究。他指出，台灣面對SAF議題，思考角度不應僅止於滿足國際航空業減碳要求的「法遵導向」思維，更應進一步站上產業發展的高度，以「自主發展SAF生產製造與樞紐供應能力」展開「戰略導向」的布局思維。這本白皮書正是融合了這兩種觀點，期望能為政府與產業提出一份兼顧法遵與戰略的路徑藍圖，在回應全球淨零轉型趨勢的同時，也能帶動台灣綠色供應鏈的發展。

本計畫主持人、中華經濟研究院能源與環境研究中心副研究員陳中舜博士進行白皮書簡報時，系統性地分析了 HEFA、ATJ、FT 三大主流 SAF 技術路徑在台灣的系統性評估與功能性分化。陳中舜指出，雖然FT（費托合成）具備極佳的負碳潛力，但由於台灣生質料源總量有限且山林收集成本高，中長期的政策判斷上，ATJ（Alcohol-to-Jet，酒精轉航油）技術是台灣最不容忽視的實務策略突破口。透過建立完善的原料進口制度，台灣可以作為區域生質乙醇的進口轉化與分裝中心，有效化解本土油脂料源不足的致命傷。儘管過去ATJ 碳排放尚有疑慮，但透過各國的努力近期已有所改善，進而並被美英日等國一致認為是航空燃料轉型與支持國內產業的重要基石。

陳中舜強調，白皮書將 2035 年定為關鍵政策檢討點，是因為這一年是全球航空減碳與技術轉型的重要分水嶺。此時，第一代 HEFA 技術的油脂料源將達到全球供應天花板，台灣必須以此節點重新校準「原料進口」與「本土自主產能」的配置比例，才能確保在下一階段的國際綠色航空市場中不失速。台灣在短期應以法規打底、中期則是政策激勵，方能有望成為亞太綠色航空Hub的轉運樞紐。

協辦單位美國穀物暨生質產品協會駐台代表盧智卿表示，台灣發展SAF不能停留在願景，而是要提出可以真正落地的政策路徑。以2030年與2035雙檢核節點機制來強化政策執行與動態調整，美國、英國與新加坡都是透過政策來推進永續航空燃料產業鏈的發展，而美國在AtJ技術研發有豐富的實務經驗，也具備如何串聯供需端的整合方法，未來希望也將積極協助台灣引進符合國際低碳認證（如 ISCC、CORSIA）的優質生質乙醇原料，讓台灣成為SAF的亞洲樞紐。他也有信心的表示，政府如果能在政策上有所突破，很快就能創造需求、開拓市場，並且帶動投資環境。

中華經濟研究院團隊自栩這份白皮書像是一個試金石，嘗試提出永續航空燃料的的實務指引，希望藉由邀集產官學研等各方的專業意見，能凝聚出一條可行的產業推動策略與政策路徑之路，為台灣綠能與航空產業在國際淨零浪潮中，勾勒出清晰的長期發展方向。
 

關鍵字： 中經院

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