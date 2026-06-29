快訊／美股開盤3大指數齊揚！台積電ADR、科技股成多頭火車頭

▲台積電ADR報440.77美元，上漲8.42美元、漲幅1.95%，美股三大指數早盤同步走揚。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美股29日開盤走揚，科技股在上周劇烈震盪後反彈，加上市場評估美國與伊朗暫時降溫、中東航運風險是否緩解，三大指數早盤全面上攻。根據最新盤中資訊，截至台北時間晚間約21時55分，道瓊工業指數上漲280.1點、報52156.2點，漲幅0.54%；那斯達克指數上漲339.4點、報25637.02點，漲幅1.34%；標普500指數上漲59.33點、報7413.35點，漲幅0.81%。

半導體族群同步偏強，費城半導體指數上漲74.5點、報13278.1點，漲幅0.56%；台積電ADR報440.77美元，上漲8.42美元，漲幅1.95%，表現優於大盤。市場資金重新回流科技股，Meta、Alphabet、亞馬遜等大型科技股早盤也有買盤支撐，帶動那斯達克漲幅領先。SpaceX股票則因將於7月7日納入那斯達克100指數受到關注，外媒指出，相關消息帶動早盤股價反彈。

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不過，記憶體族群走勢相對承壓。美光與SanDisk早盤同步下挫，主因美國消費者不滿記憶體價格飆漲，已對三星電子、SK海力士、美光提出集體訴訟並要求賠償。SanDisk盤中跌勢擴大，股價盤中報1925.45美元，下跌165.26美元，跌幅達7.90%，盤中最低一度來到1914.89美元。

原物料與避險資產方面，油價維持上漲，布蘭特原油報73.32美元，上漲0.45%；紐約輕原油報70.22美元，上漲1.43%；WTI西德州原油報70.26美元，上漲0.72%。黃金則回落至4051.75美元，下跌0.62%。比特幣報60054.3美元，上漲0.83%；美元指數小跌0.14%，報101.23。

市場也持續觀察中東局勢。美國與伊朗上周末互相發動軍事攻擊後，雙方同意暫時停止敵對行動，讓商船得以自由通過荷莫茲海峽。外媒指出，美伊雙方後續仍將就合作備忘錄與伊朗核計畫、海峽安全等議題進行技術性協商。