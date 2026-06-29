大陸市場有明顯缺櫃現象　非美市場與美國市場同步高成長所致

▲大陸市場有明顯缺櫃現象。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

大陸航運網站物流巴巴報導指出，近期市場出現明顯缺櫃與甩櫃現象，對此歐洲籍船公司台灣公司高階指出，中國去年經歷中美關稅大戰，積極開拓歐洲、非洲、中南美，紐澳等非美市場，而今年2月24日美國針對全球進口商品徵收10%臨時關稅後，中國對美出口量明顯回升，5月年增率高達35.4%是主要原因。

5月中國出口商品3,768億美元，年增率為19.4%，創近三個月來最高增速，高於市場普遍預期的15%，同期進口年增27.4%，推動當月貿易順差達到1,054億美元，為今年1月以來最高水平。

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中國進出口貿易的高成長，讓市場上對貨櫃的需求明顯提高，歐商公司指出，主要缺的是40呎高櫃，因為像中南美航線，20呎櫃與40呎櫃運價非常接近，因此託運人都儘量用40呎櫃，而40呎高櫃的高度增加了約30公分，可以裝超高貨，還能多裝些所謂的輕泡貨，現在船公司造新櫃都是高櫃為主。另也有越來越的的託運人使用自有櫃以避開缺櫃問題。

物流巴巴指出，目前亞洲至大洋洲航線(紐澳)市場釋放出明顯的旺季提前啟動信號。儘管整體運價尚未進入全面飆升的劇烈波動階段，但一系列「爆艙前置特徵」已在市場上逐步顯現。從訂艙視窗顯著收縮、甩櫃比例增多，到空箱調撥偏緊，市場運行邏輯正悄然發生轉變，由傳統的「平穩出貨」模式加速轉向「搶位出貨」階段。 多家船公司的艙位利用率持續維持高位，部分航線已出現可用艙位趨緊、訂艙提前截止等情況。

6月最新數據顯示，中國至澳大利亞航線現貨市場貨櫃運價較3月中旬累計上漲約68%，其中上海至雪梨報價已升至每大箱約2600美元。

不過台灣市場並沒有缺櫃問題，除了有本國四大貨櫃船公司坐鎮，台灣出口貨櫃貨衰退是主因。