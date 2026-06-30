今年前5個月出口貨空運增、海運減　歐商估船運櫃量已輸越南與泰國

▲高雄港今年前5個月貨櫃出口量年減逾7%。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

歐籍貨櫃船公司台灣公司高階指出，台灣今年前5個月出口高達3,418.3億美元，創下歷年同期新高，年增率高達48.7%，靠的是AI與資通訊產品，貨櫃船運卻是明顯衰退，顯示傳統產業狀況很不理想，估計貨櫃貨出口量已經低於越南與泰國。台灣港務公司高階主管則表示，高雄港前5個月貨櫃出口量減幅估計超過7%。

近月來大陸出口出現明顯缺櫃現象，但是台灣市場卻沒有。高雄港今年前5個月總裝卸量為356.66萬餘箱(20呎櫃)，年減5.21%，由於交通部還未公布進出口櫃量數字，港方表示不便公布，但初估出口櫃量減幅超過7%。

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另一方面台灣的轉口櫃因為中國大陸與東南亞深水港相繼完工啟用，在高雄港的進出數量已自最高近六成降到去年的約42%，現在主要靠國內三大貨櫃船公司在本國長期租用的貨櫃碼頭匯集轉口櫃。

桃園機場公布的今年前5個月航空貨運量是60,455噸，年增11.4%。由於進出口貨九成以上靠海運，顯示傳統產業衰退情形頗為嚴重。

歐籍貨櫃船公司台灣公司高階指出，台灣AI伺服器能夠大出，是因為美國要求不能在大陸生產，相關廠商都已搬回台灣了，而伺服器主要用空運，因而拉升整個航空貨運量。目前全球貨櫃船運市場的重心在大陸，船公司都儘量把空櫃往中國大陸送，大一點的出口商怕缺櫃，開始自備貨櫃，而全球貨櫃大陸製造的比例高達98.9%，且造價低廉。船公司對於自備貨櫃的託運人，會給運價折扣。

台北市進出口公會經營消費品內外銷的一名資深理事指出，今年台灣的景氣很不好，科技業是一枝獨秀，這樣大的差距，讓他很憂心，因為傳產業關係的是多數的台灣民眾，政府需要多支持輔導傳產業者。