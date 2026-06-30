台股暴力反彈！飆漲1300點攻回46K　台積電漲90元至2460

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（30日）以45165.8點開出，指數大漲165.9點，漲幅0.37％。隨後飆漲1323.04點至46322.94點，收復46K整數關卡。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲70元來到2440元，漲幅2.95％，隨後漲90元至2460元；鴻海（2317）上漲5元至251.5元；聯發科（2454）上漲235元至4145元；廣達（2382）上漲4元來到371元；長榮（2603）上漲2元至186元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲306.63點或0.59％，收在52182.74點；標準普爾500指數上漲86.41點或1.18％，收7440.43點；那斯達克指數上漲522.52點或2.07％，收在25820.14點；費城半導體指數上漲506.09點或3.83％，收13709.66點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 52182.74 ▲306.63 ▲0.59% S&P500 7440.43 ▲86.41 ▲1.18% NASDAQ 25820.14 ▲522.52 ▲2.07% 費城半導體指數 13709.66 ▲506.09 ▲3.83%

資料來源：證交所