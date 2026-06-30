ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

「2026台新投資趨勢論壇」聚焦AI浪潮新機會　引領高波動時代資產布局

▲▼台新銀業配。（圖／台新銀提供）

▲台新銀行舉辦投資趨勢論壇，向財富管理貴賓分享市場機會與投資展望。照片左起為台新銀行資深協理曾仁衍、台新銀行副總經理辛孝敏、財經節目主持人陳鳳馨、台新銀行總經理林淑真、元富投顧董事長江浩農、台新投信總經理葉柱均、台新銀行資深協理簡廷儒。（圖／台新銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

面對全球政經局勢多變、資本市場震盪與機會並存的環境，台新銀行財富管理攜手《今周刊》共同舉辦「2026台新投資趨勢論壇」，聚焦地緣政治變局與AI產業崛起兩大關鍵趨勢，從宏觀與產業視角深入剖析市場機會與潛在風險，為投資人在高波動市場中聚焦具實戰價值的策略方向。

台新銀行總經理林淑真致詞表示，面對瞬息萬變的金融市場，台新銀行持續以前瞻思維精進財富管理服務，透過科技AI導入，讓金融專業發揮更大價值，提升整體服務品質與決策效率。同時，台新銀行已正式進駐高雄亞洲資產管理中心金融專區，整合跨業務與跨平台資源，以「認真、創新、永續」為核心理念，致力提供客戶全方位的資產配置解決方案，陪伴客戶在多變環境中穩健前行。

針對國際局勢與產業趨勢，今周刊董事長謝金河指出，雖然全球仍受貿易戰與地緣政治衝突影響，臺灣憑藉其關鍵科技產業優勢持續展現韌性，首季經濟表現亮眼，出口動能強，台股亦已躍升為全球第五大股票市場。在AI發展方面，謝金河強調臺灣產業已由單一企業優勢，擴展至完整供應鏈體系，並具備實質獲利支撐，與過往網路泡沫情境顯著不同。資本市場正在重新評價未能接軌AI的企業，「不夠AI，就被邊緣化」，唯有掌握產業主軸，方能在結構性變動中掌握關鍵成長機會。

▲▼台新銀業配。（圖／台新銀提供）

▲台新銀行總經理林淑真表示，台新銀行整合金控資源並導入AI與數據應用，以更完善的全球資產配置與專業跨境服務，陪伴客戶在變動市場中穩健前行。（圖／台新銀提供）

元富投顧董事長江浩農分析，在貿易衝突與供應鏈重組的背景下，全球市場已進入結構調整期，投資邏輯需由過往的線性思維，轉向更動態的策略配置。江浩農建議投資人採取滾動式投資策略，兼顧防禦與進攻，避免盲目追逐市場高點，轉而鎖定具備定價能力、能有效應對地緣政治與通膨風險的企業，建構具韌性的投資組合。

知名財經節目主持人陳鳳馨指出，面對AI商機與市場波動並存的新局，投資關鍵不在於押注單一題材，而在多元配置。AI擴散效益」除了持續鎖定半導體與核心科技外，更應將目光投向受AI衍生出龐大需求的電力能源、基礎建設，以及率先導入AI升級的傳統產業，透過順應擴散趨勢的多元布局，方能在高波動環境中兼顧穩定與成長。

台新銀行透過舉辦投資趨勢論壇，協助客戶掌握市場脈動與關鍵投資方向，並持續優化日常財富管理體驗，提供跨行轉帳優惠、外幣兌換禮遇及多元生活回饋等專屬權益，從投資布局到日常金融需求，全面提升客戶服務品質。

展望未來，台新銀行將持續以專業洞察結合創新服務，深化財富管理價值定位，協助客戶掌握關鍵趨勢與長期機會，致力成為客戶在資產配置及財富管理上的重要夥伴。在多變的全球局勢中，台新銀行將陪伴客戶穩健前行，朝向資產長期成長與世代傳承目標邁進。
 

關鍵字： 標籤:**投資趨勢AI產業地緣政治台新銀行資產配置

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【貓界巨星登台】高捷貓站長蜜柑準備營業！粉絲全場憋氣「靜音式姨母笑」XD

推薦閱讀

國巨帶頭飆！　被動元件滿血復活、16檔亮燈

國巨帶頭飆！　被動元件滿血復活、16檔亮燈

台股創高後拉回，今（30）日迎來強勢反彈，指數重返4萬6千點之後，日本第三大鋁電廠Rubycon發出漲價通知，激勵被動元件滿血復活，國巨*（2327）10點半過後強勢鎖住1140元漲停價位，凱美（2375）、大毅（2478）、蜜望實（8043）、禾伸堂（3026）、華新科（2492）等15檔個股鎖住漲停價位。

2026-06-30 11:22
青雲捲美超微AI伺服器走私摜跌停　是方摔6%急拉

青雲捲美超微AI伺服器走私摜跌停　是方摔6%急拉

受到美超微(Super Micro Computer) 涉嫌將搭載輝達（NVIDIA）高階 AI 晶片的伺服器違法出口至中國等地案件波及，美超微台廠供應鏈業者、記憶體飆股青雲（5386）今（30）日開盤摜跌停價472元，同案也被檢調搜索的是方（6561）跌逾6.65%後拉回。

2026-06-30 09:54
00685L分割最後交易日漲逾6%！　下周估每股12元甜甜價入手

00685L分割最後交易日漲逾6%！　下周估每股12元甜甜價入手

今年最賺錢的台股ETF群益（00685L） 將1分為24 今（6月30日）為分割前最後交易日，今股價重回300元以上，大漲逾6% ，下周二（7月7日）恢復交易，投資人有機會以每股12元甜甜價入手。

2026-06-30 11:25
2元麥當勞中千萬還沒領！14張百萬發票7天後充公　財部急尋幸運兒

2元麥當勞中千萬還沒領！14張百萬發票7天後充公　財部急尋幸運兒

今年1-2月期統一發票中獎獎金將於7月6日截止兌領，距今只剩7天。財政部今（30）日公布最新統計，截至目前仍有14張百萬元以上中獎發票無人領取，包括4張1000萬元特別獎、3張200萬元特獎及7張雲端發票百萬元獎，其中消費金額最低的是一名幸運兒在新北市土城麥當勞只花2元購買塑膠袋，就抱回1000萬元，至今卻仍未現身領獎，財政部呼籲民眾儘速檢查發票，以免和財神爺擦肩而過。

2026-06-30 10:30
金控除息秀遇亂流！國泰金、凱基金貼息　緊盯富邦金棄息賣壓

金控除息秀遇亂流！國泰金、凱基金貼息　緊盯富邦金棄息賣壓

國泰金（2882）、凱基金（2883）於今（30）日除息，國泰金一度跌至94.4元，跌幅達3.6%，凱基金挫低到27.85元，跌幅2.7%左右，兩檔金控股均呈現貼息走勢，明（1）日即將除息富邦金（2881）力抗跌勢，回到平盤之上，將於7月10日中信金（2891）則是平盤之上震盤整理。

2026-06-30 10:11
日圓兌美元貶破162近40年最弱！哈日族爽換甜甜價　匯銀：要珍惜

日圓兌美元貶破162近40年最弱！哈日族爽換甜甜價　匯銀：要珍惜

日圓持續走弱，兌美元今（30）日亞洲盤一度跌破162價位，創下1986年12月以來、近40年新低，也讓國內換匯族再度迎來甜甜價。台灣銀行新台幣兌日圓現鈔賣出價今早開盤9分鐘一度閃現「0.1999」，再現「1元新台幣可換逾5日圓」的優惠匯價，讓準備赴日旅遊的哈日族直呼賺到。不過，匯銀主管提醒，下半年匯市變數不少，「甜甜價要珍惜」。

2026-06-30 09:35
快訊／聯發科飆漲停！　台股狂飆1613點史上盤中第4大

快訊／聯發科飆漲停！　台股狂飆1613點史上盤中第4大

台積電（2330）、聯發科（2454）等多檔權值股與金融股領軍狂奔，帶動台股午盤暴力走升，逾1349家上市櫃公司上漲呼應，加權指數狂飆1613.48點至46613.38點，盤中漲點寫下台股史上第4大。

2026-06-30 12:56
檢調搜索美超微台灣辦公室！　公司發聲：全力配合調查

檢調搜索美超微台灣辦公室！　公司發聲：全力配合調查

台灣檢調擴大偵辦AI晶片出口案件，昨（29）日搜索美超微（Super Micro Computer Inc.）台灣辦公室及相關地點。美超微隨後發聲明表示，公司正與台灣主管機關密切合作，將全力配合調查。

2026-06-30 11:39
「2026台新投資趨勢論壇」聚焦AI浪潮新機會　引領高波動時代資產布局

「2026台新投資趨勢論壇」聚焦AI浪潮新機會　引領高波動時代資產布局

面對全球政經局勢多變、資本市場震盪與機會並存的環境，台新銀行財富管理攜手《今周刊》共同舉辦「2026台新投資趨勢論壇」，聚焦地緣政治變局與AI產業崛起兩大關鍵趨勢，從宏觀與產業視角深入剖析市場機會與潛在風險，為投資人在高波動市場中聚焦具實戰價值的策略方向。

2026-06-30 09:15
台股暴力反彈！飆漲1300點攻回46K　台積電漲90元至2460

台股暴力反彈！飆漲1300點攻回46K　台積電漲90元至2460

美股4大指數全面收漲，台股今（30日）以45165.8點開出，指數大漲165.9點，漲幅0.37％。隨後飆漲1323.04點至46322.94點，收復46K整數關卡。

2026-06-30 09:05

讀者迴響

熱門新聞

2元麥當勞中千萬還沒領！14張百萬發票7天後充公　財部急尋幸運兒

青雲捲美超微AI伺服器走私摜跌停　是方摔6%急拉

國巨帶頭飆！　被動元件滿血復活、16檔亮燈

即／美股開盤三大指數齊揚！台積電ADR強漲近2%

台股暴力反彈！飆漲1300點攻回46K　台積電漲90元至2460

日圓兌美元貶破162近40年最弱！哈日族爽換甜甜價　匯銀：要珍惜

00997A首配來了！年化配息率飆破10%　海外ETF配息王威風登場

統一發票APP推8大改版！　7月起獎金入帳設定更容易

台股6檔「抓去關」新名單　軍工股宇隆6天慘跌122.5元列處置

今年前5個月出口貨空運增、海運減　歐商估船運櫃量已輸越南與泰國

企業主管唉唉叫！7/1職場霸凌新法上路　誤觸最高罰450萬

誠美材完成獨董補選　公司移送主管機關調查股權與表決疑義

大陸市場有明顯缺櫃現象　非美市場與美國市場同步高成長所致

歐系外資按讚！趕台積電法說前　目標價喊出3400元市場最高

台製1秒衝2樓電梯！崇友搶下北士科大單

AI記憶體飆股青雲突遭檢調搜索　公司：業務正常

00981A不是最強　4檔TISA基金近半年績效全超車

00685L分割最後交易日漲逾6%！　下周估每股12元甜甜價入手

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
孫安佐羈押42天今遭起訴！　孫鵬反應曝光：一切配合調查

孫安佐羈押42天今遭起訴！　孫鵬反應曝光：一切配合調查
孫安佐100萬交保　走出地院喊「我從未傷害任何人」

孫安佐100萬交保　走出地院喊「我從未傷害任何人」

孫鵬現身了！衝地院幫孫安佐辦保　被問「狄鶯狀況」反應曝

孫鵬現身了！衝地院幫孫安佐辦保　被問「狄鶯狀況」反應曝

韓國隊戰犯狼狽請辭仍遭追殺　洪明甫選任違法警方動手了　日本戰力降2名！凌晨強碰大魔王巴西

韓國隊戰犯狼狽請辭仍遭追殺　洪明甫選任違法警方動手了　日本戰力降2名！凌晨強碰大魔王巴西

高捷貓站長蜜柑準備飯撒！粉絲全場憋氣「靜音式姨母笑」

高捷貓站長蜜柑準備飯撒！粉絲全場憋氣「靜音式姨母笑」

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366