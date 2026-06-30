日圓兌美元貶破162近40年最弱！哈日族爽換甜甜價　匯銀：要珍惜

▲日圓示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

日圓持續走弱，兌美元今（30）日亞洲盤一度跌破162價位，創下1986年12月以來、近40年新低，也讓國內換匯族再度迎來甜甜價。台灣銀行新台幣兌日圓現鈔賣出價今早開盤9分鐘一度閃現「0.1999」，再現「1元新台幣可換逾5日圓」的優惠匯價，讓準備赴日旅遊的哈日族直呼賺到。不過，匯銀主管提醒，下半年匯市變數不少，「甜甜價要珍惜」。

根據《路透社》報導，日圓30日早盤一度貶至1美元兌162.27日圓，刷新1986年12月以來最低水準。市場擔憂，日本財務省可能再度進場干預匯市，但分析師普遍認為，即使出手，也難以扭轉美元兌日圓長期升勢。

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澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）外匯策略師Carol Kong表示，日本財務省再次干預只是時間問題，而非是否會干預；但在美日利差仍大的情況下，干預效果有限，該行預估美元兌日圓到2027年初仍可能升至164。

《彭博社》則指出，台幣第二季可望終止連續三季貶值，但下半年恐面臨美元續強及股利匯出旺季兩大壓力。

據台灣證交所統計，今年上市櫃公司將發放逾2.5兆元現金股利，創歷史新高，且發放高峰集中在7、8月。由於外資過去多有領取股利後匯出資金的慣例，市場預估將推升美元需求，進一步壓抑台幣走勢。

法國巴黎銀行估計，今年約有150億美元股利可能匯回海外，對匯率的影響甚至可能高於外資買超台股所帶來的資金流入。華僑銀行外匯策略師Christopher Wong也認為，若聯準會持續釋出偏鷹派訊號、美元維持強勢，加上市場提前反映股利匯出效應，台幣短線可能朝32元靠攏。

匯銀主管表示，日圓甜甜價是否還能維持，除了要看日本政府是否出手干預，更要觀察新台幣走勢。「日圓確實很便宜，但如果台幣因外資領股利後大舉匯出而轉弱，新台幣兌日圓的優惠幅度就可能縮小。」業者提醒，近期有赴日旅遊需求的民眾，若看到理想匯價，可考慮分批換匯，不必等到最低點。

此外，市場本周也聚焦美國6月非農就業報告。若就業數據優於預期，將提高市場對聯準會維持高利率甚至進一步升息的預期，美元可望續強，也將持續對日圓及其他亞洲貨幣帶來壓力。