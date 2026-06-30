青雲捲美超微AI伺服器走私摜跌停　是方摔6%急拉

▲美超微盜賣輝達AI晶片至中國案走跌，波及台廠供應鏈青雲、是方。左起輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳與美超微創辦人暨總裁梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美超微(Super Micro Computer) 涉嫌將搭載輝達（NVIDIA）高階 AI 晶片的伺服器違法出口至中國等地案件波及，美超微台廠供應鏈業者、記憶體飆股青雲（5386）今（30）日開盤摜跌停價472元，同案也被檢調搜索的是方（6561）跌逾6.65%後拉回。

由於檢調與海巡昨（29）日兵分多路搜索青雲、是方與美超微在台據點，並約談6名涉案人士，美超微周一在美股掛牌崩跌8%至28.15美元，為連續5個交易日下跌，青雲、是方今日同步承壓。

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檢調搜索後，青雲、是方皆發布重大訊息表示公司全力配合檢調單位調查，營運一切正常，對公司財務業務無重大影響。

是方進一步指出，公司為資料中心機房服務業者，對客戶設備無權涉入，本公司已針對客戶涉及異常AI設備之管理遵循KYC及通報之義務。本公司與客戶行為無涉，官方網站亦已明訂AI資料中心設備管理特別規範，以配合政府打擊客戶非法輸出AI設備之行為。

開盤47分鐘，青雲跌停仍未打開，委賣仍有3706張在線排隊消化；是方則由下跌6.65%至316元快速收斂，至截稿前僅下跌2.37%暫報329元。