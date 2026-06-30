2元麥當勞中千萬還沒領！14張百萬發票7天後充公　財部急尋幸運兒





▲統一發票示意照。（圖／記者林育綾攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今年1-2月期統一發票中獎獎金將於7月6日截止兌領，距今只剩7天。財政部今（30）日公布最新統計，截至目前仍有14張百萬元以上中獎發票無人領取，包括4張1000萬元特別獎、3張200萬元特獎及7張雲端發票百萬元獎，其中消費金額最低的是一名幸運兒在新北市土城麥當勞只花2元購買塑膠袋，就抱回1000萬元，至今卻仍未現身領獎，財政部呼籲民眾儘速檢查發票，以免和財神爺擦肩而過。

根據財政部資料，目前尚未兌領的4張1000萬元特別獎發票，分別來自台北市中正區7-ELEVEN購買39元物品、台北市萬華區美觀園消費1579元、新北市土城麥當勞消費2元，以及桃園市龜山區永豐停車場支付80元停車費。

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200萬元特獎則還有3張未領，包括高雄市三民區7-ELEVEN購買190元菸品、高雄左營Global Mall樺達奶茶消費61元，以及高雄市仁武區KEBUKE購買45元飲品。

另外，還有7張雲端發票百萬元獎未兌領，消費通路涵蓋數位平台及日常生活，包括Google Play購買90元應用程式、App Store支付180元訂閱費、foodpanda支付27元外送費、蝦皮購物消費1286元、遠傳電信799元電信費、台灣自來水公司274元水費，以及高雄市苓雅區麥當勞消費204元。

財政部提醒，中獎發票若逾7月6日仍未兌領，獎金將全數充公，民眾可再次檢查紙本發票及財政部統一發票兌獎App中的雲端發票，以免錯失中獎機會。

百萬元以上未兌領發票如下：

1000萬元「87510041」：4張

7-ELEVEN｜台北市中正區中山南路7號1樓

物品，39元

美觀園｜台北市萬華區峨眉街47號1至3樓

食品等，共1579元

麥當勞｜新北市土城區金城路3段54號1樓及地下1樓

物品，2元

永豐停車場｜桃園市龜山區興華二街23號旁

停車費，80元

200萬「32220522」：3張

7-ELEVEN｜高雄市三民區察哈爾一街148號1樓

菸品，190元

Global Mall（銷售櫃位：樺達奶茶）｜高雄市左營區站前北路1號1、2、3、4樓

飲品等，共61元

KEBUKE｜高雄市仁武區仁雄路86之42號1樓

飲品，45元

雲端發票百萬獎：7張

Google Play｜台北市信義區

應用程式，90元

App Store｜台北市信義區

訂閱費，180元

foodpanda｜台北市信義區忠孝東路4段555號14樓

外送費等，共27元

蝦皮購物｜台北市信義區忠孝東路4段555號17樓

物品等，共1286元

遠傳電信｜台北市內湖區瑞光路468號5樓

電信費，799元

台灣自來水公司｜桃園市桃園區中山路291號

水費，274元

麥當勞｜高雄市苓雅區五福一路40號

食品等，共204元