國巨帶頭飆！　被動元件滿血復活、16檔亮燈

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股創高後拉回，今（30）日迎來強勢反彈，指數重返4萬6千點之後，日本第三大鋁電廠Rubycon發出漲價通知，激勵被動元件滿血復活，國巨*（2327）10點半過後強勢鎖住1140元漲停價位，凱美（2375）、大毅（2478）、蜜望實（8043）、禾伸堂（3026）、華新科（2492）等16檔個股鎖住漲停價位。

AI應用外溢被動元件，由於村田、太陽誘電、三星電機等大廠把產能轉往AI伺服器等應用，車用、工控、消費電子反而出現供給缺口，產業迎來了「超級循環」，漲價消息一波接一波，日本第三大鋁電廠Rubycon針對發出漲價通知，預計8月1日起調漲價格。

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國巨*在6月25日創下1155元分割以來新高價位，伴隨大盤回檔，拉回測試千元大關，跌至昨（29）日盤中979元低點，今日台股反彈千餘點，以小平高盤開出後，就急拉1140元漲停價位。

國巨*領軍帶頭攻堅下，大毅、臺慶科（3357）、九豪（6127）、蜜望實、信昌電（6173）、華容（5328）、越峰（8121）、千如（3236）、凱美、金山電（8042）、華新科、禾伸堂、光頡（3624）、立隆電（2472）、雷科（6207）等16檔跟進鎖住漲停價位。

