00685L分割最後交易日漲逾6%！　下周估每股12元甜甜價入手

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今年最賺錢的台股ETF群益（00685L） 將1分為24 今（6月30日）為分割前最後交易日，今股價重回300元以上，大漲逾6% ，下周二（7月7日）恢復交易，投資人有機會以每股12元甜甜價入手。

00685L今以上漲10.3元或3.5%、298.65元開盤，早盤一度攻高至306.20元，大漲逾6%，至上午11點20分股價 303.15元。

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統計至昨日（29日）為止，92檔台股ETF共有52檔今年來績效勝過大盤的55.37%，進一步觀察，今年最賺錢的台股ETF是主動式是正二，00685L今年上漲123.18%漲幅居92檔之冠表現最佳。

其他前十名包括群益半導體收益（00927）、野村臺灣新科技50（00935）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、台新臺灣IC設計（00947）、富邦台灣半導體（00892）、富邦臺灣加權正2（00675L）、國泰臺灣加權正2（00663L）、元大台灣50正2（00631L）、永豐台灣ESG（00888），整體而言科技型有5檔上榜最多，其次是正二。

群益臺灣加權正2（00685L）今年上漲123.18%漲幅居所有台股ETF之冠，據了解，證交所已同意00685L拆分，由1拆為24分割；由於00685L發行價10元，是市場上台股正二ETF中最低的，因此分割後將可能成為市場上最能小資入手的台股正二ETF。

若以29日收盤價288.35元來看，投資人很有可能分割後以12000元甜甜價入手；00685L預計在6月30日為分割前最後交易日、7/1至7/6停止申贖與交易、7/3至7/6停止過戶、7/7恢復申贖、交易、借券、過戶。有興趣投資人可多留意官網相關資訊。

00685LETF經理人洪祥益表示，台股正2 ETF 的長期累積報酬率往往會遠大於原型指數的兩倍，因為台股正2 ETF具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金。



