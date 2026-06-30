快訊／00927季配1.88元新高！年化配息率飆18%　7／16除息

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有9.55萬受益人、資產規模339.35億元的季配型台股ETF群益半導體收益（00927）今（30）日公告最新配息資訊，每股配發1.88元配息以來新高，今（30）日收盤價41.75元來推算，預估單次配息率近4.5%，年化配息率約18%，為今年以來台股ETF配息率冠軍。

本次除息日訂於7月16日，想參與00927本次領息的投資人，最晚需在7月15日買進，收益分配發放日則訂於8月11日。

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00927現有30檔成分股中，持股前5大為台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）與瑞昱（2379），其中台積電、聯發科占比各為13.58%與12.09%，光是台積電今年上半年就已飆漲52.05%，聯發科則是暴衝188.78%，00927今年以來勁揚87.56%。

相較上一季的每單位0.94元，成長率高達100%。此外，00927不僅配息金額成長翻倍，今年以來的報酬率也翻倍達105.26%，績效優於今年眾多的高人氣投資標的，包括台股主動式ETF中最佳報酬的00991A上漲97.33%、受益人數最多的0050的66.64%、台灣加權指數59.25%、股東人數最多的台積電56.41%。加上00927過去12次配息填息率達到100%，讓投資人息利雙收，建議投資人可多留意投資契機。

財富管理專家表示，00927追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，成分股著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，是台灣首檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF。投資台灣半導體產業，最佳選擇就是00927，不僅能完全搭上AI的趨勢潮流，也能滿足「投資不能沒有台積電，也不能只有台積電」的操作精神，更在追求投資報酬率以及打造每季現金流兩大面向完美契合。

投資人不妨適度配置00927以掌握半導體、科技股成長行情，並建立收益現金流來源，面對波動也能擁有較佳的抗震力，打造出進可攻退可守的投資組合。