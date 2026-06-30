國巨帶頭飆！ 被動元件滿血復活、16檔亮燈

台股創高後拉回，今（30）日迎來強勢反彈，指數重返4萬6千點之後，日本第三大鋁電廠Rubycon發出漲價通知，激勵被動元件滿血復活，國巨*（2327）10點半過後強勢鎖住1140元漲停價位，凱美（2375）、大毅（2478）、蜜望實（8043）、禾伸堂（3026）、華新科（2492）等15檔個股鎖住漲停價位。

青雲捲美超微AI伺服器走私摜跌停 是方摔6%急拉

受到美超微(Super Micro Computer) 涉嫌將搭載輝達（NVIDIA）高階 AI 晶片的伺服器違法出口至中國等地案件波及，美超微台廠供應鏈業者、記憶體飆股青雲（5386）今（30）日開盤摜跌停價472元，同案也被檢調搜索的是方（6561）跌逾6.65%後拉回。

00685L分割最後交易日漲逾6%！ 下周估每股12元甜甜價入手

今年最賺錢的台股ETF群益（00685L） 將1分為24 今（6月30日）為分割前最後交易日，今股價重回300元以上，大漲逾6% ，下周二（7月7日）恢復交易，投資人有機會以每股12元甜甜價入手。

2元麥當勞中千萬還沒領！14張百萬發票7天後充公 財部急尋幸運兒

今年1-2月期統一發票中獎獎金將於7月6日截止兌領，距今只剩7天。財政部今（30）日公布最新統計，截至目前仍有14張百萬元以上中獎發票無人領取，包括4張1000萬元特別獎、3張200萬元特獎及7張雲端發票百萬元獎，其中消費金額最低的是一名幸運兒在新北市土城麥當勞只花2元購買塑膠袋，就抱回1000萬元，至今卻仍未現身領獎，財政部呼籲民眾儘速檢查發票，以免和財神爺擦肩而過。

金控除息秀遇亂流！國泰金、凱基金貼息 緊盯富邦金棄息賣壓

國泰金（2882）、凱基金（2883）於今（30）日除息，國泰金一度跌至94.4元，跌幅達3.6%，凱基金挫低到27.85元，跌幅2.7%左右，兩檔金控股均呈現貼息走勢，明（1）日即將除息富邦金（2881）力抗跌勢，回到平盤之上，將於7月10日中信金（2891）則是平盤之上震盤整理。

日圓兌美元貶破162近40年最弱！哈日族爽換甜甜價 匯銀：要珍惜

日圓持續走弱，兌美元今（30）日亞洲盤一度跌破162價位，創下1986年12月以來、近40年新低，也讓國內換匯族再度迎來甜甜價。台灣銀行新台幣兌日圓現鈔賣出價今早開盤9分鐘一度閃現「0.1999」，再現「1元新台幣可換逾5日圓」的優惠匯價，讓準備赴日旅遊的哈日族直呼賺到。不過，匯銀主管提醒，下半年匯市變數不少，「甜甜價要珍惜」。

快訊／聯發科飆漲停！ 台股狂飆1613點史上盤中第4大

台積電（2330）、聯發科（2454）等多檔權值股與金融股領軍狂奔，帶動台股午盤暴力走升，逾1349家上市櫃公司上漲呼應，加權指數狂飆1613.48點至46613.38點，盤中漲點寫下台股史上第4大。

檢調搜索美超微台灣辦公室！ 公司發聲：全力配合調查

台灣檢調擴大偵辦AI晶片出口案件，昨（29）日搜索美超微（Super Micro Computer Inc.）台灣辦公室及相關地點。美超微隨後發聲明表示，公司正與台灣主管機關密切合作，將全力配合調查。

「2026台新投資趨勢論壇」聚焦AI浪潮新機會 引領高波動時代資產布局

面對全球政經局勢多變、資本市場震盪與機會並存的環境，台新銀行財富管理攜手《今周刊》共同舉辦「2026台新投資趨勢論壇」，聚焦地緣政治變局與AI產業崛起兩大關鍵趨勢，從宏觀與產業視角深入剖析市場機會與潛在風險，為投資人在高波動市場中聚焦具實戰價值的策略方向。

台股暴力反彈！飆漲1300點攻回46K 台積電漲90元至2460

美股4大指數全面收漲，台股今（30日）以45165.8點開出，指數大漲165.9點，漲幅0.37％。隨後飆漲1323.04點至46322.94點，收復46K整數關卡。