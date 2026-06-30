檢調搜索美超微台灣辦公室！　公司發聲：全力配合調查

▲美國AI伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）。（圖／路透）
記者陳瑩欣／綜合報導
台灣檢調擴大偵辦AI晶片出口案件，昨（29）日搜索美超微（Super Micro Computer Inc.）台灣辦公室及相關地點。美超微隨後發聲明表示，公司正與台灣主管機關密切合作，將全力配合調查。
《彭博社》報導，美超微聲明指出，公司致力於保護先進技術及智慧財產權，美超微產品持續成為相關案件中的目標，公司將繼續與台灣及其他營運地區的執法與政府機關合作，確保技術依合法用途流通。
報導引述知情人士消息，指這起調查與利用美超微伺服器將輝達（NVIDIA）晶片走私至中國有關。
消息傳出後，美超微在美股周一盤中股價一度下跌9.2%，終場下跌8.1%至28.15美元，不過盤後、夜盤跌深反彈，盤後漲1.39%、夜盤漲近2%。
基隆地檢署表示，檢調周一搜索6名涉案人士住處，以及3家關聯公司據點，作為持續調查非法出口美超微伺服器案件的一部分。檢方並未公布遭搜索單位名稱。
彭博指出，這次行動代表台灣擴大打擊AI晶片轉流中國。美國多年來限制先進AI晶片出口中國，主因是擔憂相關硬體可能被北京用於軍事用途。
報導也提到，台灣目前尚未將AI晶片出口中國本身列為犯罪行為，檢方現階段僅能依既有法律追究涉嫌走私者責任。不過，台北方面正考慮將相關出口行為刑事化，讓檢方未來有更多工具打擊非法貿易。
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