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台北童樂會點亮童心、共好未來　貿協與安得烈協會辦今夏最大公益盛事

▲台北同樂會啟動記者會。（圖／記者張佩芬攝）

▲台北同樂會啟動記者會，左起世界麵包大賽冠軍吳寶春、工研院長辦公室主任何大安、外貿協會董事長黃志芳、安得烈協會理事長張德明、國防部政戰局文心處副處長顏嘉宏上校、農訓協會秘書長林國正。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署指導、外貿協會和安得烈慈善協會共同主辦的「2026 台北童樂會-點亮童心 共好未來」公益活動, 今(30)日舉辦啟動記者會，宣布將於今年8月15日至16日在南港展覽館1館盛大舉辦，除了邀弱勢孩童，也免費開放所有民眾帶孩子一起參觀大阪世博TECH WORLD台灣館互動區、吳寶春教做鳳梨酥、賞無人機、舞鈴劇團演出等。

外貿協會董事長黃志芳表示 人與社會的共好需要集體的善意。作為台灣會展產業的領航者 貿協長期將永續關懷與社會共融視為組織發展使命，這次號召國內會展業界等夥伴共襄盛舉，包括展昭國際企業,、SEMI 國際半導體產業協會、上聯國際展覽、大展國際、揆眾展覽事業、飛虹國際整合行銷業等，共同購買1659個食物箱，更將首在南港展覽館1館活動現場打造「包裝生產線」，屆時將由貿協黃志芳董事長親自帶領同仁挽起袖子齊心完成食物箱包裝。

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安得烈慈善協會張德明理事長指出 該會長期透過「膳糧食物箱計畫」定期協助弱勢家庭的孩童成長，今年並首度與外貿協會合辦「台北童樂會-點亮童心 共好未來」，以「學習探索」與「未來夢想」為出發點 期盼透過互動體驗與教育引導 讓弱勢孩童看見希望 翻轉未來。

「2026 台北童樂會-點亮童心 共好未來」凝聚企業、產業、公部門與公益團體的力量，規劃各產業領域寓教於樂的闖關遊戲 打造一個近 1200個攤位規模的夏日盛會，除了食物箱的實質援助，更聚焦於弱勢及偏鄉孩童的視野開拓與多元體驗，期盼藉次平台發揮拋磚引玉之效 喚起守護社會的溫暖力量。

▲在記者會上演出的南港區東新國小合唱團與主辦單位大合照。（圖／記者張佩芬攝）

▲在記者會上演出的南港區東新國小合唱團與主辦單位大合照。（圖／記者張佩芬攝）

今天的啟動記者會以南港區東新國小合唱團獻唱〈快樂天堂〉揭開序幕，主辦單位表示8月 15日,、16日兩天活動串聯雙方重量級夥伴 規劃「安心生活、學習探索、未來夢想、心靈陪伴、遊戲同樂、健康成長」等6大主題展區。8 月15日開幕當天將由有台灣太陽馬戲團之稱的國際知名舞鈴劇團及高雄桃源國小學童演唱共同揭開序幕，活動現場將可目睹故宮博物院、工研院以AI科技重現大阪世博TECH WORLD台灣館互動區的風采，並有世界麵包大賽冠軍吳寶春師傅親自教導孩童烘焙實作。

此外，也邀集華熊營造團隊設置未來建築工程師體驗館，匹克球協會、曲棍球及地板冰壺國手級教練教學，中山科學院展示無人機，富邦金控主講兒童金融素養，農訓協會籌組地方農會呈現食農教育，體驗程式設計與機器人課程、3D電影院、氣墊遊戲樂園以及警消單位帶來防詐與防災地震體驗車 以多元跨界的展出內容開拓孩童們的視野。

值得一提的是 外貿協會將往年的家庭日，今年將結合本「台北童樂會」活動, 號召同仁攜家帶眷, 一起參與包裝食物箱, 凝聚向心力及展現回饋社會的實際行動力。讓「台北童樂會」不僅是一場提供孩童快樂學習及留下美好回憶的體驗活動 更是外貿協會結合各界資源，展現社會責任的具體行動。活動將免費參參形式式 迎各各界及關心孩童成長的家庭全家出家一同出遊，讓 2026 年的暑假精彩升級、迎樂形倍。

關鍵字： 台北童樂會點亮童心m共好未來貿協安得烈協會公益盛事

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