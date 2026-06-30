雙喜臨門　IEAT與厄瓜多基多商會與皮欽查省中小企業協會簽MOU

▲IEAT秘書長黃文榮(前排中)與CCQ會長Mónica Heller(前排右)、CAPEIPI會長Francisco Vergara(前排左)代表簽署MOU。IEAT貿易推廣處處長方芬美(後排中)、CAPEIPI營造部副主席Lorena Caicedo(後排左2) 、CCQ技術暨專案主任Evelyn Chiriboga(後排右2)與外交部隨員出席見證觀禮。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)今(26)日與厄瓜多「基多商會(CCQ)」及「皮欽查省中小企業協會(CAPEIPI)」正式簽署合作備忘錄，深化國際合作夥伴關係。本次締盟強化台灣與厄瓜多中小企業交流、國際展覽及商機推廣等合作，不僅協助厄瓜多企業掌握台灣市場，並以台灣作為進入亞洲及全球市場的敲門磚。

IEAT秘書長黃文榮致詞表示，台灣與厄瓜多雖然地理距離遙遠，但雙方在產業優勢與市場需求上具有高度互補性，尤其厄瓜多具特色的農食產品，正呼應台灣市場對高品質、多元化進口食品的需求。

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IEAT今年亦前往台北國際食品展參觀厄瓜多國家館，了解厄瓜多可可、果乾等農食產品在國際市場上的特色與潛力。並分享，台灣雖然市場規模約2,300萬人口，但市場開放、通路成熟，消費者願意嘗試新產品，進口商與通路商也善於掌握市場趨勢。

IEAT在其中也扮演重要橋樑角色，公會擁有超過6700家會員企業，約三分之二為進口商，食品相關進出口企業更超過1300家；從事厄瓜多進出口貿易的會員企業亦已近130家，顯示雙方已具備良好的貿易基礎，尤其在食品產業更有相當大的合作空間。因此，台灣不只是厄瓜多產品進入亞洲市場的重要起點，更可作為測試市場反應、建立品牌信任、累積行銷能量，並進一步連結亞洲及全球通路的重要平台。

IEAT秘書長黃文榮(中)與CCQ會長Ms. Mánica Heller(左)、CAPEIPI會長Mr. Francisco Vergara(右)締盟致詞交流

CCQ會長Mánica Heller回應表示，CCQ與IEAT分別作為厄瓜多與台灣貿易業最具規模及代表性工商團體，兩會在組織定位、會員服務及推動國際經貿交流等方面具有許多相似之處及互補性。她指出，CCQ長期協助企業拓展市場、掌握商業資訊、提升外貿能力，並重視商貿人才培訓，與IEAT深耕進出口產業、促進國際合作及服務會員企業的方向高度契合。

此次CCQ與IEAT繼2016年締結姐妹會後，再度簽署合作備忘錄，不僅象徵兩會友好關係的延續與深化，也將進一步強化厄瓜多與台灣中小企業在國際展覽與商機媒合等合作面向。

CAPEIPI會長Francisco Vergara也強調，IEAT與CAPEIPI皆長期專注於服務中小企業，協助企業提升競爭力、拓展國際市場，兩會在組織定位與服務目標上不謀而合。他指出，中小企業是支撐厄瓜多產業發展與經濟活力的重要力量，而CAPEIPI作為代表皮欽查省中小企業的重要組織，致力於推動中小企業發展與產業創新；此次正式與IEAT締結姐妹會，將有助於雙方搭起友好合作橋梁，進一步促進台厄中小企業在貿易拓展、產業合作及市場開發上的交流互動。

IEAT長期重視國際經貿網絡的拓展與深化，協助會員企業掌握海外市場資訊、尋找合作夥伴並拓展國際商機。截至此次締盟，IEAT已在全球63個國家締結198個姐妹會，形成綿密的國際合作網絡，也成為台灣企業連結海外市場的重要平台。

IEAT與中南美洲地區保持密切良好互動，近年亦多次接待外交部「外交遠朋西語班」訪團瓜多在內的中南美洲多國代表，就農食產品、原物料、產業合作及進出口市場機會進行交流，持續累積台灣與中南美洲國家之間的合作基礎。

▲締盟當日適逢厄瓜多國家足球代表隊晉級世界盃32強，IEAT特別製作慶祝背板與厄瓜多訪團共同歡慶，為此次締盟增添喜上。（圖／IEAT提供）

締盟當日適逢厄瓜多國家足球代表隊晉級世界盃32強，IEAT特別製作慶祝背板與厄瓜多訪團共同歡慶，為此次締盟增添喜上加喜的難忘回憶

展望未來，IEAT將持續發揮國際經貿橋梁角色，深化與CCQ及CAPEIPI的合作關係，協助厄瓜多優質產品、技術與服務拓展台灣及亞洲市場，同時也協助台灣企業掌握厄瓜多及南美洲市場商機。

透過此次三方締盟，IEAT將進一步鞏固台灣與厄瓜多進出口業者之間的交流橋樑，促進雙方企業建立更具實質效益的合作關係，為台厄經貿往來開創更寬廣的發展契機。