台股尾盤踩煞車！收漲1126點　台積電漲勢急縮收2410元

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（30日）開高走高，盤中一度衝出1611點史上盤中第4大漲點，但在權值股遭殺尾盤下反彈小踩煞車，加權指數終場大漲1126.01點，以46125.91點作收，漲幅2.5％，成交量1兆2033.23億元。
權值股王台積電（2330）今日盤中最高漲105元，不過最後一單18704張成交量下，最後一盤成交金額2410元，與倒數第2盤上漲80元形成「漲勢對半砍」局面，單日只漲40元或1.69%。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲165.9點開出，指數開高走高，盤中最高達46637.86點，最低45165.8點，終場收在46125.91點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到2410元，漲幅1.69％；鴻海（2317）上漲4.5元至251元；聯發科（2454）上漲335元至4245元；廣達（2382）上漲1元來到368元；長榮（2603）上漲0.5元至184.5元。
今天漲幅前5名個股為富邦蘋果正二N（02001L）上漲19.45元，漲幅11.21％；景碩（3189）上漲81元，漲幅10％；台玻（1802）上漲6.8元，漲幅10％；統懋（2434）上漲3.95元，漲幅10％；佳世達（2352）上漲3.1元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為虹光（2380）下跌2.15元，跌幅10％；聚賢研發-創（7631）下跌17元，跌幅9.6％；華冠（8101）下跌0.95元，跌幅7.01％；高林（2906）下跌1.05元，跌幅6.73％；國精化（4722）下跌18元，跌幅5.89％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|富邦蘋果正二N（02001L）
|192.9
|▲19.45
|▲11.21％
|景碩（3189）
|891.0
|▲81.0
|▲10.0％
|台玻（1802）
|74.8
|▲6.8
|▲10.0％
|統懋（2434）
|43.45
|▲3.95
|▲10.0％
|佳世達（2352）
|34.1
|▲3.1
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|虹光（2380）
|19.35
|▼2.15
|▼10.0％
|聚賢研發-創（7631）
|160.0
|▼17.0
|▼9.6％
|華冠（8101）
|12.6
|▼0.95
|▼7.01％
|高林（2906）
|14.55
|▼1.05
|▼6.73％
|國精化（4722）
|287.5
|▼18.0
|▼5.89％
資料來源：證交所
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