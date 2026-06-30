台股尾盤踩煞車！收漲1126點　台積電漲勢急縮收2410元

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（30日）開高走高，盤中一度衝出1611點史上盤中第4大漲點，但在權值股遭殺尾盤下反彈小踩煞車，加權指數終場大漲1126.01點，以46125.91點作收，漲幅2.5％，成交量1兆2033.23億元。

權值股王台積電（2330）今日盤中最高漲105元，不過最後一單18704張成交量下，最後一盤成交金額2410元，與倒數第2盤上漲80元形成「漲勢對半砍」局面，單日只漲40元或1.69%。

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美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲165.9點開出，指數開高走高，盤中最高達46637.86點，最低45165.8點，終場收在46125.91點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到2410元，漲幅1.69％；鴻海（2317）上漲4.5元至251元；聯發科（2454）上漲335元至4245元；廣達（2382）上漲1元來到368元；長榮（2603）上漲0.5元至184.5元。

今天漲幅前5名個股為富邦蘋果正二N（02001L）上漲19.45元，漲幅11.21％；景碩（3189）上漲81元，漲幅10％；台玻（1802）上漲6.8元，漲幅10％；統懋（2434）上漲3.95元，漲幅10％；佳世達（2352）上漲3.1元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為虹光（2380）下跌2.15元，跌幅10％；聚賢研發-創（7631）下跌17元，跌幅9.6％；華冠（8101）下跌0.95元，跌幅7.01％；高林（2906）下跌1.05元，跌幅6.73％；國精化（4722）下跌18元，跌幅5.89％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 富邦蘋果正二N（02001L） 192.9 ▲19.45 ▲11.21％ 景碩（3189） 891.0 ▲81.0 ▲10.0％ 台玻（1802） 74.8 ▲6.8 ▲10.0％ 統懋（2434） 43.45 ▲3.95 ▲10.0％ 佳世達（2352） 34.1 ▲3.1 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 虹光（2380） 19.35 ▼2.15 ▼10.0％ 聚賢研發-創（7631） 160.0 ▼17.0 ▼9.6％ 華冠（8101） 12.6 ▼0.95 ▼7.01％ 高林（2906） 14.55 ▼1.05 ▼6.73％ 國精化（4722） 287.5 ▼18.0 ▼5.89％

資料來源：證交所