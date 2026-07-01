AI下半年續航力！專家曝1觀察指標　多元資產抗衡通膨議題

▲ 中國信託商業銀行與ETtoday攜手舉辦「理財憑中信」線上直播講座，由資深財經主播劉姿麟專訪台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道以及中國信託銀行理財規劃部協理廖欣岳探討下半年全球市場的關鍵。（圖／理財憑中信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

2026年上半年全球金融市場持續由人工智慧（AI）浪潮領軍，不僅美股屢創新高，臺股市值躍居全球第五大市場。然而，在市場一片樂觀氛圍下，地緣政治、能源價格、通膨及美國政策等變數仍持續干擾市場，專家認為，下半年投資布局主流還是AI， 與其擔心AI泡沫，更應關注「企業獲利是否持續提升」，同時通膨議題將影響貨幣政策與市場走勢，建議在投資配置上應以多元資產抗衡多重風險。

中國信託銀行與ETtoday《理財憑中信》邀請台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道及中國信託銀行理財規劃部協理廖欣岳，共同解析2026年下半年全球經濟情勢與投資方向。

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廖欣岳表示，今年上半年市場最大的干擾因素仍是地緣政治，包括區域衝突對全球供應鏈、能源價格及通膨帶來影響，造成股、債、匯市波動加劇。不過整體來看，雖然高利率、高通膨及戰爭打亂景氣循環節奏，但並未改變全球經濟向上的趨勢，因此對下半年市場仍維持審慎樂觀態度。

談到市場另一項重要變數，美國聯準會（Fed）貨幣政策依舊是全球投資人關注焦點。吳孟道分析，新任Fed主席凱文·華許（Kevin Warsh）首次主持聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後，市場更加關注未來利率政策走向。現階段仍須持續觀察聯準會對通膨與就業數據的判斷，以及美國後續政策是否出現新的方向，這些都將牽動全球資金流向與投資布局。

儘管市場面臨不少變數，但AI依舊被視為未來數年最具成長性的產業。吳孟道指出，AI發展絕非僅止於今年下半年，而是未來三至五年的長期趨勢。目前無論基礎建設或應用場景都仍處於快速成長階段，尤其全球大型雲端服務供應商（Cloud Service Provider）持續投入龐大資本支出，未來是否能逐步反映在企業獲利，將是觀察AI產業能否持續推升市場的重要指標。與其擔心AI泡沫，更應關注企業獲利是否持續提升。

廖欣岳則進一步分析，從AI基礎建設到Token需求，目前市場預估至少可望一路成長至2030年，代表AI硬體投資需求仍相當強勁。不過下一階段更值得留意的是AI軟體及應用產業，當企業透過AI提升營運效率後，是否能有效反映在營收及獲利能力，將是推動下一波產業成長的重要關鍵。

除了AI之外，地緣政治仍是下半年不可忽略的風險。近期美伊衝突造成油價波動，也重新點燃市場對能源危機及二次通膨的憂慮。吳孟道認為，目前地緣政治對金融市場的影響已有逐漸鈍化跡象，未來仍須觀察美伊談判結果，以及美國關稅政策等後續發展。不過整體而言，只要衝突未再大幅升高，市場影響有望逐步趨緩。

至於外界高度關注的美中關係，吳孟道表示，目前臺灣經濟主要仍受AI帶動，出口動能持續強勁，加上出口市場已逐漸由中國轉向美國，美中關係對臺灣市場的直接衝擊相對有限，AI仍是支撐臺灣經濟成長的重要力量。

面對市場波動，廖欣岳建議，下半年投資策略應採取多元資產配置，不宜將資金集中於單一市場。股票仍可聚焦科技與AI相關產業，同時搭配中天期債券、抗通膨資產及部分原物料配置，以降低市場震盪帶來的風險，提升投資組合韌性。

展望2026年下半年，兩位專家一致認為，在沒有重大黑天鵝事件發生的前提下，全球經濟仍有望穩健成長。AI依然是市場最重要的投資主軸，但投資人也應同步留意通膨、貨幣政策及地緣政治等三大變數，透過多元配置與長期投資思維，在掌握AI成長契機的同時，也兼顧風險管理，才能在變動市場中穩健累積資產。