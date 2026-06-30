快訊／逾69萬人歡呼！006208配發4.75元創高　 7/16除息交易

▲台股配圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

採半年配、股東人數高達69.4萬人的富邦台50（006208）今（30日）公布配息金額4.75元，創史上最佳紀錄，以今日收盤價250.20元計算，年化殖利率3.79%。

006208規模逾4400億元，是台股ETF第五大，此次配息預計7月16日除息交易，收益分配8月10日入帳。

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006208前一次配發3.448元創史上最高水準，且在15個交易日完成填息，此次配息再進一步衝高至4.75元。

