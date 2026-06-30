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王令麟高票當選台北市商業會理事長　宣示團結商業界、打造政府與企業最重要溝通橋樑

▲▼ 台北市商業會理監事改選王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台北市商業會第20屆理事長交接儀式，由台北市長蔣萬安（中）親自監交，原任理事長吳發添（左）交棒予新任理事長王令麟。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

台北市商業會今（30）日完成第20屆理監事改選，東森集團總裁王令麟高票當選理事長，並由台北市長蔣萬安親自監交，完成理事長交接，隨後提名原任理事長吳發添擔任榮譽理事長，獲大會通過，以延續會務經驗與傳承，同時提名莊國海、梁明聖及黃文雄擔任副理事長，共同協助推動會務。王令麟致詞時感謝全體會員代表、理監事、同業公會及商業界先進的支持與信任，強調未來將團結台北市商業界及各產業代表，讓台北市商業會成為政府與企業之間最務實、最有效的溝通橋樑，並在AI與全球經貿變局下，協助會員開創新的商業機會。

蔣萬安出席台北市商業會第20屆會員大會並擔任理事長交接監交人，他致詞時首先感謝原任理事長吳發添任內帶領台北市商業會持續成長，成為市府推動市政與產業發展的重要夥伴，也肯定商業會長期扮演政府與企業間的重要橋樑，面對國際經貿局勢變化，市府持續與商業會及各產業團體保持密切合作，協助企業因應挑戰，共同推動台美商機媒合等交流平台，協助企業拓展市場。

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蔣萬安指出，在商業會支持下，台北市商業發展持續成長，依據財政部統計，2025年台北市營利事業營業額達19兆元，較前一年成長5.5%，展現產業韌性與競爭力；以及大巨蛋啟用後帶動演唱會經濟，市府也積極招商引資，成功促成輝達落腳台北，日前他更代表台北市赴新加坡領取「李光耀世界城市獎」特別獎，台北市成為全台首座獲此殊榮的城市，這份榮耀來自市民及商業界共同努力。他恭賀王令麟當選新任理事長，相信在新團隊帶領下，台北市商業會將持續發揮整合產業的力量，市府也將持續作為商業界最堅實的後盾，共同推動台北產業升級與城市發展。

▲▼ 台北市商業會理監事改選王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼蔣萬安提到，在新任理事長王令麟的帶領下，台北市商業會將持續發展壯大，與市府共同攜手推動產業升級與城市發展。

▲▼ 台北市商業會理監事改選王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

王令麟指出，台北市商業會創會至今正好80週年，第20屆理監事會在這個重要時刻完成改選，具有承先啟後的重要意義。他感謝前任吳發添理事長及各界推舉，也感謝本屆理監事團隊共同投入。他說，理事長不是權力位置，而是服務位置，未來他將以服務會員、整合產業、溝通政府為最重要任務。

王令麟表示，這次第20屆理監事團隊是近年來最堅強、最具代表性的陣容，涵蓋金融、航運、百貨零售、食品、進出口、中藥、不動產、建築與各重要同業公會代表，充分展現台北市商業會跨產業整合的力量。

他特別感謝陽信銀行董事長陳勝宏(代表不動產業及金融業界)、陽明海運董事長蔡豐明(航運代表)、新光三越百貨執行副總吳昕昌、南僑集團代表陳怡文董事長(糕餅業代表)、進出口公會代表曾茂雄董事長，以及中藥界代表張茂楠董事長等產業代表加入團隊。他表示，這些商業界與公會代表的支持，代表台北市商業會不只重視傳承，也將注入更多新血與新能量。

▲▼ 台北市商業會理監事改選王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟高票當選台北市商業會第20屆理事長。

王令麟指出，本屆理監事團隊新任代表超過三成、約三分之一，尤其重視青壯世代與不同產業代表性。他說，台北市商業會要走向下一個階段，就不能只守成，更要融合不同世代、不同產業、不同專業，讓商會更貼近企業需求，也更能面對未來挑戰。

王令麟強調，商業界就像空氣和水，平常不一定被看見，卻支撐著城市運轉、就業機會、市場活力與人民生活。台北市商業會不能只是辦活動、開會議的組織，更要成為企業最堅實的後盾，協助企業把問題講清楚、把需求帶到政府面前、把政策溝通做出成果。

他表示，商業會絕對不是選舉工具，而是政府與企業之間的重要橋樑。未來無論面對中央或地方政府，台北市商業會都應以產業利益、會員需求與台北商業發展為核心，保持理性、務實、有效的溝通。

王令麟回顧，自己曾擔任9年立法委員、商業會理事長前後15年，長期參與商業總會與產業公共事務，深知產業與政府之間必須建立穩定溝通機制。他表示，過去不論面對不同政黨或不同政府團隊，他始終認為，重點不是政治立場，而是能不能真正解決商業界、企業界的問題。

王令麟也指出，過去在全國商業總會擔任理事長服務期間，曾支持政府召開經濟發展會議，擔任民間六大工商團體執行長，共同面對台灣經濟困境，解決法令鬆綁；尤其是在土地增值稅減半等重大政策的改變，創造了房地產近20年的榮景，同時增修對產業具有實質貢獻的立法、修法方案達數10項。未來他也將延續這樣的務實精神，帶領台北市商業會替會員爭取更好的經營環境。

▲▼ 台北市商業會理監事改選王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 台北市商業會理監事改選王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲同業公會代表們出席台北市商業會第20屆會員大會。

對於未來會務方向，王令麟表示，台北市商業會不能只關注台北市內部問題，更要看到全國產業共同面臨的挑戰，包括建築產業界、外籍勞動力政策、缺工、傳統產業升級、零售服務業轉型、數位科技導入、AI智慧應用等，都應該是商業會積極關注與政府溝通的重點。

王令麟表示，台北市是全台最重要的商業與金融中心，雖然面積有限，卻匯聚批發零售、金融服務、資訊服務、專業服務、製造相關產業與各類商業活動。因此，台北市商業會肩負的責任，不只在於服務會員，也在於協助會員創造機會、鏈結資源、提升競爭力。

他進一步指出，未來城市交流也將是台北市商業會的重要工作。除了既有上海雙城論壇等交流基礎，商業會也可積極推動與全球更多的城市交流，包括大陸的廣州、重慶，東北亞的首爾、東京，東南亞的新加坡、吉隆坡、曼谷等重要城市的商業合作，協助台灣台北市的企業走出去，也把更多合作機會帶進來。

王令麟強調，AI與智慧應用是未來商業發展不可迴避的浪潮。AI不只屬於科技產業，也將改變零售、服務、金融、航運、食品、會展、文化創意與各行各業。未來台北市商業會將協助會員了解AI、應用AI，讓傳統產業、中小企業與服務業都能掌握數位轉型機會。

王令麟表示，選舉只是開始，真正重要的是接下來的工作。他將請所有理監事依照各自產業專長分工分組，形成有效率、有行動力的會務團隊，共同推動政策溝通、會員服務、產業整合與城市交流。

王令麟最後強調，台北市商業會的力量來自融合的力量，未來第20屆理監事團隊將以「融合」作為核心精神，讓前輩經驗、新任代表、青壯世代與各產業力量共同合作。他期盼帶領台北市商業會在80週年的新起點上，成為企業最值得信賴的後盾、政府最重要的產業溝通平台，也成為推動台北商業界走向AI時代與國際市場的新力量。

關鍵字： 東森王令麟台北市商業會市商會商業會蔣萬安理監事改選會員大會

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