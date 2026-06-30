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聯邦快遞助企業因應美國消費品安全委員會電子申報新制　確保順利通關

▲聯邦快遞協助亞太企業因應美國消費品安全委員會電子申報新制。（圖／業者提供）

▲聯邦快遞協助亞太企業因應美國消費品安全委員會電子申報新制。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞(FedEx)正持續強化對亞太區企業的支援，協助客戶因應即將於今年7月8日生效的美國消費品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission，CPSC)電子申報(e-filing)強制規定。

新規定要求所有進口至美國、受 CPSC 管轄的產品，其美國進口商須於貨件進口時，以電子方式提交報關所需資料，以提升產品安全監管及法規遵循透明度。所有受CPSC規範的進口產品皆須提交完整的CPSC PGA(Partner Government Agency)資料集；為簡化申
報流程，進口商亦可預先將產品資訊登錄於 CPSC Product Registry(產品登錄系統)，並
於報關時提交簡化版CPSC資料集。對亞太區出口商而言，這項新制代表產品資訊必須在貨件出運前即完成準備，對既有出口作業流程帶來重大改變。

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在新制正式上路前，聯邦快遞已於亞太區12個市場舉辦一系列客戶教育網路研討會，吸引超過5000名來自中小企業(SMEs)及跨國企業的客戶參與。研討會針對如何辨識受CPSC規範產品、準備法規遵循資料，以及建立可重複執行的作業流程提供實務指引，協助企業降低新制實施後可能面臨的清關風險。

聯邦快遞透過整合式數位解決方案、法規指引及營運專業，協助客戶更有信心地因應此次法規變革。藉由簡化法規遵循流程，並將相關要求整合至既有寄件作業流程中，聯邦快遞協助企業降低營運干擾，同時確保相關資料能準時且正確提交。

1. 數位解決方案簡化CPSC資料蒐集與申報流程

隨著數位化預先驗證工具成為企業最重視的需求之一，聯邦快遞已將CPSC電子申報功能整合至其數位寄件平台，協助企業更輕鬆完成法規遵循：

l CPSC 電子申報功能現已整合至聯邦快遞數位寄件平台，包括 FedEx Ship Manager
及FedEx API，讓企業可於既有寄件流程中，一併提交產品符合性證明(Certificate
of Compliance)所需資料。無論客戶採用完整的 CPSC PGA 資料集，或針對已登錄於CPSC Product Registry 的產品提交簡化版三項參考資料，皆可透過平台完成電子申報。

l 此外，聯邦快遞數位解決方案亦提供逐步操作指引，協助企業完成CPSC合規資料提交，建立標準化且可重複執行的作業流程，讓出口至美國的受管制商品能更順利完成申報。

2. 提供實務指引與專業支援

考量 CPSC Product Registry 註冊作業最長可能需六個月，加上新制上路期限將近，聯邦
快遞已推出主動式客戶支援計畫，包括：

l 主動提供辨識CPSC管制產品、準備法規遵循資料及 Product Registry 註冊流程的
逐步指引。

l 提供聯邦快遞國際貿易法規及報關專家支援，協助企業處理文件準備、法規遵循
及清關相關事宜。

l 於美國CPSC管制商品專區持續提供最新報關政策、所需文件、服務說明文件及教學資源，協助企業掌握最新法規資訊。

企業如欲獲得最新美國法規資訊及相關支援資源，可至FedEx U.S. Tariff Hub，或聯繫當地
聯邦快遞代表，獲得專屬諮詢服務。

本次調查所引用的調查結果，來自聯邦快遞於 今年4、5月在亞太區12 個市場舉辦的客戶網路研討會，包括新加坡、菲律賓、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、香港、印尼、泰國、日本、台灣、韓國及中國。系列研討會共吸引超過 5000名客戶參與，並蒐集超過500份來自不同規模及產業企業的問卷回覆，作為本次洞察分析依據。

關鍵字： 聯邦快遞美國消費品安全委員會電子申報新制

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