主動式ETF爆紅也輸它！00929今年大漲82%　勇奪高股息ETF績效王

財經中心／綜合報導

台股上演大牛行情，帶動ETF績效走揚，其中主動式台股ETF因可彈性調整投資組合、追求超額報酬，成為市場焦點。不過，高股息ETF中也有績效不輸主動式ETF的黑馬，其中復華台灣科技優息（00929）表現最為出色，今年以來報酬率超過82%，不僅位居高股息ETF第一，也打敗眾多主動式台股ETF，績效僅次於主動復華未來50（00991A）與主動統一台股增長（00981A）。

台股今年以來漲勢凌厲，加權指數從年初不到30,000點，短短半年便衝上45,000點以上，強勁多頭也推升ETF表現。其中，主動式台股ETF多數報酬率優於大盤，人氣持續升溫。CMoney資料顯示（截至6月25日），主動復華未來50（00991A）、主動統一台股增長（00981A）表現最為突出，今年以來報酬率分別達97.7%、94%；主動群益科技創新（00992A）也有80.44%，其餘主動式台股ETF報酬率則介於57%至78%之間。

相較之下，高股息ETF多數績效落後大盤，市場熱度相對沉寂。不過，仍有四檔高股息ETF繳出亮眼成績，今年以來報酬率均優於台灣加權指數60.64%的表現，其中又以復華台灣科技優息（00929）最為突出，成為今年高股息ETF中的績效黑馬與人氣焦點。

00929今年以來報酬率高達82.7%，不僅勇奪高股息ETF績效冠軍，也超越00980A、00982A、00984A、00985A、00987A、00992A等多檔主動式台股ETF，績效僅落後00991A及00981A，表現格外優異。

亮眼績效也帶動00929規模與人氣回升，尤其5月配息金額翻倍，從前次每受益權單位0.13元提高至0.26元，吸引投資人重新關注。受益人數從5月底的404,568人增加至上周的406,057人；規模方面，6月以來增加52億元，今年以來累計增加126.2億元，增幅達9.5%，顯示資金持續回流。

除息表現同樣亮眼，00929自2024年11月以來已完成20次除息，其中僅有1次花費7個交易日完成填息，其餘19次皆於除息當日完成填息，展現穩定的填息能力。