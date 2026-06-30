上市櫃「薪情」放榜　股王信驊員工均領561.7萬元奪冠

▲信驊科技。（圖／記者高兆麟攝）
記者巫彩蓮／台北報導
證交所、櫃買中心今（30）日公布去年（2025）逾千家上市櫃公司非擔任主管職務全時員工薪資統計，若以中位數來看，上櫃股王信驊（5274）平均數561.7萬、中位數453.7萬居冠，第2名則由上市公司聯發科（2454）以平均數、中位數各446.5萬與355.2萬奪下。
根據統計，上市櫃公司前10名以半導體產業居多，IC設計公司信驊員工薪資平均數561.7萬元，年增19.13%；中位數高達453.7萬元，年增率13.31%。
聯發科在非主管全時員工薪資中位數為355.2萬元，較前一年增加3.32%，平均年薪高達446.5萬元。
IC設計廠祥碩（5269）薪資中位數337.4萬元，年增幅35.72%，為上市櫃第3名。瑞昱（2379）薪資中位數319.3萬元，年減1.63%。
晶圓代工龍頭台積電（2330）薪資中位數為316.2萬元，較前一年的264.5萬元大幅成長19.55%，在上市櫃公司中排第5名，平均年薪更衝上407.2萬元，年增達2成，但在上市櫃平均榜中位居第3名，遊戲股鈊象（3293）員工均薪387.7萬名列第4。
名列中位數第6名的是上櫃公司原相（3227），金額293.1萬險勝達發（6526）的280.5萬元，不過原相2025年員平均薪資304.4萬略遜達發的353.3萬元；中位數第8到第10名依序為力旺（3529）268.9萬、鴻勁（7769）266.7萬與聯詠（3034）265.2萬元，3家公司2025年員工薪資平均數各為317.3萬、328萬與324.6萬元。
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