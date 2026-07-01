ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

猛！00927翻倍配息1.88元破紀錄　年化配息率18%登今年榜首

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲聚焦AI半導體題材的群益半導體收益（00927）近一年報酬率破表，最新配息翻倍，年化配息率飆18%今年台股ETF最高。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

AI熱潮持續推升台股科技股表現，台股ETF績效飆、配息更是暴風成長。聚焦AI半導體的群益半導體收益（00927）股價近1年來暴衝逾155.1%，寫下連3季配息飆高紀錄，最新配息更翻倍至1.88元，年化配息率衝18%，榮登今年來台股ETF配息榜首。

群益半導體收益（00927）公告第13次配息資訊，本次預估每股配發金額為1.88元，連3季配息金額都創新高。若以6月30日收盤價41.75元來推算，預估單次配息率近4.5%，年化配息率約18%。本次除息日訂於7月16日，想參與00927本次領息的投資人，最晚需在7月15日買進，收益分配發放日則訂於8月11日。

根據最新統計，00927近一年報酬率高達155.1%，不僅大幅超車元大台灣50（0050）及主動式台股ETF 00981A，更以績效、配息率及填息率三項指標全面領先，拿下「三冠王」，成為近期台股ETF市場最受矚目的焦點。

▲▼ 。（圖／ETtoday）
統計顯示，人氣台股ETF中，近一年共有10檔報酬率突破60%，其中00927以155.1%的亮眼成績穩居第一，遠高於復華台灣科技優息（00929）的81.7%，展現AI題材帶來的強勁爆發力。

配息達人MK郭俊宏說：「主題式、配息型ETF過去一年以來績效優於主動式ETF，甚至打敗大盤。」他表示，自己也是AI重度使用者，從半導體製造、記憶體需求不斷灌入後拉開這波AI股強勢表現，至於下半年類股是否還能一路看旺，郭俊宏說：「我會看公司獲利成長有沒有向上的空間，還有庫存的健康度。」

郭俊宏認為，如果整個出口值維持在700億美元以上，甚至800億美元、900億美元水準，表示需求仍然強弱；另外國際大廠資本支出有沒有變少，就可以看到紅利是否消失。

從持股結構來看，00927主打半導體高股息策略，電子股權重高達99.4%，前十大持股涵蓋台積電、聯發科、聯電、日月光、群聯、創見、威剛、環球晶等AI供應鏈核心企業。其中，台積電、聯發科及聯電三檔合計權重約35%，完整掌握AI晶片、晶圓代工、封裝測試等產業成長商機。

除了績效亮眼，00927的收益表現同樣受到市場關注。資料顯示，該ETF長期配息率超過10%，歷次填息率維持100%，兼顧資本利得與現金流，在AI投資熱潮下吸引不少偏好高股息的投資人青睞。

▲▼ 。（圖／ETtoday）


「Mac因為記憶體漲價，預訂單要補價差，足見供不應求拉開價格走揚的趨勢。」郭俊宏指出，光從短線零售端價格變動，就可以驗證未來3年AI浪潮不會變；不過漲價漲到一個程度自然會有需求替代，半導體AI運算Token愈來愈貴，消費者端會有天花板，造成需求變動，所以選股、彈性調整很重要，ETF靈活搭配才能發揮更好的攻守效果。

郭俊宏說：「我自己是採取00927搭配00981A靈活調整的策略操作。」他認為，00927主打台積電、聯電和聯發科，配息穩定走高，它也算是具備股息題材的魅力，且有多元分散機制，有穩定高配息的實力。

關鍵字： 台股ETFAI題材配息型ETF半導體股群益00927

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

林俊傑笑「13年曾被害死XD」　蔡依林躲起來：我不知道~

推薦閱讀

主動式ETF爆紅也輸它！00929今年大漲82%　勇奪高股息ETF績效王

主動式ETF爆紅也輸它！00929今年大漲82%　勇奪高股息ETF績效王

高股息ETF中也有績效不輸主動式ETF的黑馬，其中復華台灣科技優息（00929）表現最為出色，今年以來報酬率超過82%，不僅位居高股息ETF第一，也打敗眾多主動式台股ETF，績效僅次於主動復華未來50（00991A）與主動統一台股增長（00981A）。

2026-07-01 08:30
猛！00927翻倍配息1.88元破紀錄　年化配息率18%登今年榜首

猛！00927翻倍配息1.88元破紀錄　年化配息率18%登今年榜首

AI熱潮持續推升台股科技股表現，台股ETF績效飆、配息更是暴風成長。聚焦AI半導體的群益半導體收益（00927）股價近1年來暴衝逾155.1%，寫下連3季配息飆高紀錄，最新配息更翻倍至1.88元，年化配息率衝18%，榮登今年來台股ETF配息榜首。

2026-07-01 06:00
快訊／郭明鑑突發6聲明　拒接國泰金資深顧問

快訊／郭明鑑突發6聲明　拒接國泰金資深顧問

國泰世華銀行前董座郭明鑑因兼職世芯-KY（3661）引發一連串爭議，郭明鑑於今（30）日發出最新六點聲明，強調兼職並無不法，並未參與國泰投信任何投資決策或交易執行，更沒有藉此取得任何不當利益，已向國泰金董事長蔡宏圖婉謝擔任金控資深顧問的好意，而國泰金回應，尊重郭先生婉謝資深顧問的決定。

2026-06-30 19:39
虛擬資產法完成三讀　金管會力拚明年Q1完成子法立法

虛擬資產法完成三讀　金管會力拚明年Q1完成子法立法

立法院於今（30）日三讀通過「虛擬資產服務法」（Virtual Asset Service Provider, VASP）草案，金管會表示，力拚明年第一季前完成九項子法立法，VASP專法明定不得有虛偽詐欺或操縱價格等不公正行為，違反者可處3年以上10年以下徒刑，得併科1000萬元以上至2億元以下罰金。

2026-06-30 19:02
快訊／台股翻車！國巨遭7券商聯手通報違約交割　金額3880萬

快訊／台股翻車！國巨遭7券商聯手通報違約交割　金額3880萬

台股大型翻車事故再起！證交所今（30）日公告接到7家券商通報投資人操作國巨*（2327）失利引爆個股違約交割事件，金額高達3880萬元。

2026-06-30 18:26
無人機飆股錦明「抓去關」　明起處置到7／14

無人機飆股錦明「抓去關」　明起處置到7／14

政府力推「無人機條例」市場解讀為概念股利多，相關類股勁揚，不過櫃買中心今（30）日公告，無人機飆股錦明（3230）近6個營業日漲41.23%，且成交量、週轉率皆出現異常，明（7月1日）起列入處置，5分鐘分盤交易。

2026-06-30 18:14
雷虎挾「無人機國家隊」連2根漲停　獲利開獎「單月虧損」

雷虎挾「無人機國家隊」連2根漲停　獲利開獎「單月虧損」

受惠於《國防自主無人載具科技發展及採購條例》在野版本預算規模可能提高下，激勵雷虎（8033）今日以漲停價169.5元作收，連拉2根漲停；由於股價波動大，被要求提前公布單月營運概況，公司自結5月單月虧損900萬元。

2026-06-30 17:24
上市櫃「薪情」放榜　股王信驊員工均領561.7萬元奪冠

上市櫃「薪情」放榜　股王信驊員工均領561.7萬元奪冠

證交所、櫃買中心今（30）日公布去年（2025）逾千家上市櫃公司非擔任主管職務全時員工薪資統計，若以中位數來看，上櫃股王信驊（5274）平均數561.7萬、中位數453.7萬居冠，第2名則由上市公司聯發科（2454）以平均數、中位數各446.5萬與355.2萬奪下。

2026-06-30 17:02
快訊／00927季配1.88元新高！年化配息率飆18%　7／16除息

快訊／00927季配1.88元新高！年化配息率飆18%　7／16除息

擁有9.55萬受益人、資產規模339.35億元的季配型台股ETF群益半導體收益（00927）今（30）日公告最新配息資訊，每股配發1.88元配息以來新高，今（30）日收盤價41.75元來推算，預估單次配息率近4.5%，年化配息率約18%，為今年以來台股ETF配息率冠軍。

2026-06-30 16:30
滙豐首發AI人型機器人多重資產基金　7／6開募

滙豐首發AI人型機器人多重資產基金　7／6開募

近期台灣股市屢創歷史新高，且多由半導體和AI供應鏈相關類股領軍，看準下一波AI浪潮，滙豐投信宣佈，推出全台首檔人型機器人基金「滙豐AI人型機器人多重資產基金」，將於7月6到10日進行募集。

2026-06-30 15:49

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台股翻車！國巨遭7券商聯手通報違約交割　金額3880萬

快訊／郭明鑑突發6聲明　拒接國泰金資深顧問

AI領漲美股！　台積電ADR收高近5%

仙人指路！　台積電盤後鉅額新天價

快訊／逾69萬人歡呼！006208配發4.75元創高　 7/16除息交易

快訊／00927季配1.88元新高！年化配息率飆18%　7／16除息

台股7月5萬點有望？　塔羅牌點名1人會護盤

傳奇投資人示警！美國這類股恐崩跌70％

大樂透今年最高頭獎4.4億號碼來了

猛！00927翻倍配息1.88元破紀錄　年化配息率18%登今年榜首

大樂透連15槓「下期飆4.9億」

雷虎挾「無人機國家隊」連2根漲停　獲利開獎「單月虧損」

國泰金「鐵拳教育」還有未爆彈！　同業：踩到金管會紅線

2元麥當勞中千萬還沒領！14張百萬發票7天後充公　財部急尋幸運兒

無人機飆股錦明「抓去關」　明起處置到7／14

金管會前主委成「國泰金門神」放水？　郭明鑑兼職不處理

00997A首配來了！年化配息率飆破10%　海外ETF配息王威風登場

上市櫃「薪情」放榜　股王信驊員工均領561.7萬元奪冠

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
百元便當爭議！還原林淑芬完整發言　怒轟立院便當難吃、毫無尊嚴

百元便當爭議！還原林淑芬完整發言　怒轟立院便當難吃、毫無尊嚴
德國隊爆冷遭淘汰！巴拉圭PK大戰勝晉級16強

德國隊爆冷遭淘汰！巴拉圭PK大戰勝晉級16強

南港車禍畫面曝！聯結車閃迴轉車撞斷電線桿　酒駕又毒駕當場被逮

南港車禍畫面曝！聯結車閃迴轉車撞斷電線桿　酒駕又毒駕當場被逮

「一毛不能賺」你買嗎？超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤｜地產詹哥老實說完整版 EP316

「一毛不能賺」你買嗎？超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤｜地產詹哥老實說完整版 EP316

「喪屍毒」列一級毒品首波掃蕩　新北毒駕女跪求：原諒我一次

「喪屍毒」列一級毒品首波掃蕩　新北毒駕女跪求：原諒我一次

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366