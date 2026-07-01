猛！00927翻倍配息1.88元破紀錄　年化配息率18%登今年榜首

▲聚焦AI半導體題材的群益半導體收益（00927）近一年報酬率破表，最新配息翻倍，年化配息率飆18%今年台股ETF最高。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

AI熱潮持續推升台股科技股表現，台股ETF績效飆、配息更是暴風成長。聚焦AI半導體的群益半導體收益（00927）股價近1年來暴衝逾155.1%，寫下連3季配息飆高紀錄，最新配息更翻倍至1.88元，年化配息率衝18%，榮登今年來台股ETF配息榜首。

群益半導體收益（00927）公告第13次配息資訊，本次預估每股配發金額為1.88元，連3季配息金額都創新高。若以6月30日收盤價41.75元來推算，預估單次配息率近4.5%，年化配息率約18%。本次除息日訂於7月16日，想參與00927本次領息的投資人，最晚需在7月15日買進，收益分配發放日則訂於8月11日。

根據最新統計，00927近一年報酬率高達155.1%，不僅大幅超車元大台灣50（0050）及主動式台股ETF 00981A，更以績效、配息率及填息率三項指標全面領先，拿下「三冠王」，成為近期台股ETF市場最受矚目的焦點。



統計顯示，人氣台股ETF中，近一年共有10檔報酬率突破60%，其中00927以155.1%的亮眼成績穩居第一，遠高於復華台灣科技優息（00929）的81.7%，展現AI題材帶來的強勁爆發力。

配息達人MK郭俊宏說：「主題式、配息型ETF過去一年以來績效優於主動式ETF，甚至打敗大盤。」他表示，自己也是AI重度使用者，從半導體製造、記憶體需求不斷灌入後拉開這波AI股強勢表現，至於下半年類股是否還能一路看旺，郭俊宏說：「我會看公司獲利成長有沒有向上的空間，還有庫存的健康度。」

郭俊宏認為，如果整個出口值維持在700億美元以上，甚至800億美元、900億美元水準，表示需求仍然強弱；另外國際大廠資本支出有沒有變少，就可以看到紅利是否消失。

從持股結構來看，00927主打半導體高股息策略，電子股權重高達99.4%，前十大持股涵蓋台積電、聯發科、聯電、日月光、群聯、創見、威剛、環球晶等AI供應鏈核心企業。其中，台積電、聯發科及聯電三檔合計權重約35%，完整掌握AI晶片、晶圓代工、封裝測試等產業成長商機。

除了績效亮眼，00927的收益表現同樣受到市場關注。資料顯示，該ETF長期配息率超過10%，歷次填息率維持100%，兼顧資本利得與現金流，在AI投資熱潮下吸引不少偏好高股息的投資人青睞。



「Mac因為記憶體漲價，預訂單要補價差，足見供不應求拉開價格走揚的趨勢。」郭俊宏指出，光從短線零售端價格變動，就可以驗證未來3年AI浪潮不會變；不過漲價漲到一個程度自然會有需求替代，半導體AI運算Token愈來愈貴，消費者端會有天花板，造成需求變動，所以選股、彈性調整很重要，ETF靈活搭配才能發揮更好的攻守效果。

郭俊宏說：「我自己是採取00927搭配00981A靈活調整的策略操作。」他認為，00927主打台積電、聯電和聯發科，配息穩定走高，它也算是具備股息題材的魅力，且有多元分散機制，有穩定高配息的實力。