卸下連八年米其林重擔　美福米香台菜餐廳總主廚陳永華今晚最後掌杓

▲米其林主廚陳永華連拿八年米其林，今晚卸下重擔。（圖／美福提供）

記者張佩芬／台北報導

在台北美福大飯店擔任米香餐廳主廚與總主持八年，拿下三年米其林餐盤推薦、五年米其林一星，先後獲得新加坡航空與中華航空選為機上餐合作廚師的陳永華，今(30)晚將是在米香最後一夜掌杓，

今年才60歲的陳永華，國中畢業就進入餐飲業，軍中服務兩年也是負責廚房採購與開菜單，至今已有近45年餐飲資歷，曾經到日本、泰國、塞浦路斯工作，吸收地中海餐飲的健康飲食、日本菜的新鮮衛生與泰國菜的天然香料調配，經過自己融會貫通，推出改良式台菜與多樣私房菜。

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▲米香招牌菜蜜汁排骨與秘製牛肋排。（圖／美福提供）

陳永華最感念在宜蘭餐廳當學徒跟著一位吳主廚學做菜，才做半年師傅就趕他走，要他到台北的餐廳學習。陳永華假日除了四處尋找好食材，也會尋訪各地美味，曾經去日本出差在涉谷的高檔鐵板燒用餐，學到新的烹調方式；自己在米香的私房菜炒珠蔥，和客人聊起時會擔憂烏來種珠蔥的老婆婆如果不種了，還能找到夠好的珠蔥嗎？

陳永華坦承，連八年米其林，確實是滿重的擔子，米其林評審何時會到餐廳沒人知道，如何維持餐飲品質與美味，必須建立廚房SOP與外場良好的服務水平，每晚都親自上網查看客人留言，作為改進參考。

他指出，台灣人說「總舖驚食晝」意思是辦桌的廚師最怕承接「中午」的宴席，時間緊迫且沒得休息；一天兩頭班，用餐不正常，遇到年節，尤其是年菜出貨高峰，更是沒日沒夜，決定卸下重擔也有健康考量。

▲左圖新航總公司高層曾點名讓人讚嘆的米香「菜脯蛋」，可惜因為不適合復熱未能選為機上餐；右圖是米香的松露九孔鮑魚。（圖／美福提供）

陳永華身為米其林主廚，建立了訪桌習慣，會在出菜尖峰時間過後抽時間與客人閒聊，聽取客人的建議，客人還會在其他餐館吃過好吃的料理也會跟我分享，值得見習。也有熟客，特別喜歡米香的口味，一個月超過20次都到餐廳用餐的紀錄。不過餐廳高名氣，客人要求也高，嫌淡、嫌辣的都有，雖然每個人味覺不同，考慮食材不同季節也不同味，陳永華都會耐心聆聽客人意見，換菜或該道菜免單都有，一切以客為尊。

陳永華坦言，餐飲業在疫情之後人才荒加劇，疫情期間被裁掉的廚師，轉往快送、UBER、長照等，因為工作自由度高，很少願意回到廚房工作，加上少子化，餐飲學校招生不足，已成為餐飲業隱憂。

陳永華最後表示要特別感謝飯店高層及各部門一直以來對米香的支援及協助，並指出米其林這份榮耀是屬於飯店及米香內外場團隊同心協力得來的。