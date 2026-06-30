虛擬資產法完成三讀　金管會力拚明年Q1完成子法立法

▲金管會。（圖／資料照）

立法院於今（30）日三讀通過「虛擬資產服務法」（Virtual Asset Service Provider, VASP）草案，金管會表示，力拚明年第一季前完成九項子法立法，VASP專法明定不得有虛偽詐欺或操縱價格等不公正行為，違反者可處3年以上10年以下徒刑，得併科1000萬元以上至2億元以下罰金。

此次VASP法案制定有以下四項重點：

一、強化虛擬資產服務商（VASP）監理：明確定義VASP的類型及範圍，包括交換商、交易平台商、移轉商、保管商、承銷商、借貸商及其他等7種服務商，並規範其所經營之財務與業務、負責人與業務人員適格性、內部控制與稽核制度、資安系統安全管理制度、虛擬資產上下架審查機制、客戶資產分離保管、作業委外事項與對客戶之民事賠償責任，以及財務報告申報等事項。

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二、明確規範穩定幣發行及管理：在我國境內發行穩定幣須取得中央銀行同意及金管會許可，發行人必須維持十足準備資產及交付信託，並進行定期查核與資訊揭露。

三、市場防止不公正行為：強化市場行為規範，明定不得有虛偽詐欺或操縱價格等不公正行為，違反者可處3年以上10年以下徒刑，得併科1000萬元以上至2億元以下罰金。

四、既存業者過渡期間：法案施行前已完成洗錢防制登記之VASP或已依金管會規定提供相關服務之金融機構，應該法案施行後12個月內向金管會申請許可，並於本法案施行後21個月內經金管會許可及取得許可證照；必要時，得延長3個月，並以1次為限。

金管會表示，VASP法案立法通過後，對VASP管理將由「洗錢防制」提升至「全面健全營運與市場秩序」，進一步強化交易人權益保障；同時，於我國境內發行穩定幣，將有助台灣接軌國際，在全球虛擬資產市場佔有一席之地，對我國虛擬資產市場長遠健全發展有重大助益。

