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傳奇投資人發出崩盤預警！強調美國AI股恐「崩跌70％」泡沫化

▲▼美股,紐約證交所。（圖／路透）

▲葛拉漢發出警告，當前投資人對AI的熱潮，已經股票估值推升至泡沫化水準。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

資產管理公司GMO聯合創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）發表最新市場展望，再度對美國股市發出警告。他指出，當前投資人對人工智慧（AI）的熱潮已將股票估值推升至泡沫化水準。葛拉漢提醒，若市場情緒降溫，部分漲幅過高的AI概念股不排除會面臨高達70％的跌幅，甚至可能衝擊實體經濟。

人工智慧熱潮引發投機過度！葛拉漢警告恐面臨大幅修正

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葛拉漢再次對美股前景做出示警。他指出，目前市場上由人工智慧（AI）帶動的投資熱潮，已經將許多科技公司的估值推升至歷史泡沫的水準。葛拉漢強調，許多在這一波AI浪潮中獲利的熱門股票，已經出現明顯的投機過度跡象。

葛拉漢進一步提出警告，一旦市場的樂觀情緒減弱，且股票估值開始回歸歷史平均常態，部分先前漲幅過高的AI概念股可能無法維持高股價，甚至不能排除出現高達70％跌幅的修正可能性。他呼籲投資人在此時必須保持警惕，注意估值過高的風險。

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲葛拉漢發出警告，當前投資人對AI的熱潮，已經股票估值推升至泡沫化水準。（圖／路透）

資產泡沫化風險恐波及實體經濟！將影響消費信心與企業招聘

除了股市本身的修正風險，這位長期的市場策略師也提醒，AI相關股票的廣泛拉回，其負面影響恐將延伸至華爾街金融市場之外。葛拉漢表示，當股票市值大幅縮水時，將會直接打擊消費者的信心，進而導致民間的消費支出萎縮，甚至影響企業的招聘意願。

這種由股市下跌引發的連鎖效應，將對整體經濟造成壓力，情況可能類似於過去幾次重大資產泡沫破裂後的經濟衰退。因此，他認為目前的AI熱潮不單純只是股市內部的資金炒作問題，其最終結果有可能演變成必須由實體經濟共同承擔的系統性危機。

建議降低美股比重！策略師青睞國際市場、債券與貴金屬避險

由於不看好美股發展，葛拉漢在最新的投資建議中，主張投資人應當減少對美國股市的依賴，並轉向增加國際股市的配置。他指出，相較於估值已處於高位的美股，海外其他國際市場的估值目前更具備投資吸引力。

此外，為了應對可能來臨的市場波動，葛拉漢也建議在投資組合中加入防禦性資產，包括提高債券的配置比重，以及買進黃金和白銀等具備避險功能的貴金屬。過去曾成功預測日本資產泡沫、網路泡沫與美國房市崩盤的他，這番最新言論再度引發投資圈對AI估值的討論。

關鍵字： AI投資股市泡沫美股分析經濟衝擊避險策略

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